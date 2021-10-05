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Мой сын беременный – "Говорить Україна" откроет шокирующую правду о семье из Николаева

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 17:52
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В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" покажут шокирующую историю жизни 26-летней Маргариты. Девушка выглядит как беременная, хотя не ждет ребенка, а врачи не могут поставить ей диагноз
«Говорить Україна» откроет шокирующую правду о семье из Николаева
«Говорить Україна» откроет шокирующую правду о семье из Николаева / Фото: телеканал "Украина"

Давид и Маргарита познакомились в Сети. Мужчина сразу влюбился в стройную блондинку, и уже с четвертого свидания пара начала жить вместе. Когда живот Маргариты начал расти, она думала, что набрала лишние килограммы, но пару настораживало то, что увеличивался только живот, а другие части тела не полнели.

За несколько месяцев живот вырос до размеров будто женщина 9 месяце беременности. Маргарита обратилась к врачам, которые беременность не подтвердили.

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С каждым днем Маргарите становилось хуже – трудно ходить, не могла наклоняться даже завязать себе шнурки, постоянно болела спина. Несколько месяцев назад она даже купила себе ингалятор, потому что просто трудно дышать! Когда становилось совсем плохо, мы сразу вызвали скорую. Врачи давали ей обезболивающее, и на этом все заканчивалось, – говорит Давид.

Журналисты решили пообщаться с мамой женщины, и та в беседе начала называть Маргариту Виталием.

Уже с детства Виталий надевал мои туфли на каблуках и красил губы. Тогда я не придавала этому особого значения. Он брал в руки не машинки, как другие мальчики, а куклы. Примерно в возрасте 5-6 лет он не позволял его подстригать, хотел отращивать волосы. Он брал мою косметику и красил себе губы, примерял мою одежду, – рассказала мама Маргариты, которая оказалась Виталием.

Женщина признается, что не уделяла этому особого внимания, думала, что это у сына такие забавы и он их перерастет. Но самые тяжелые годы начались, когда Виталию пришлось идти в школу.

Еще когда сын учился в начальных классах, мне позвонила учительница и попросила повлиять на него, поскольку он цепляется к мальчикам. Я проводила с ним беседы, объясняла, что так нельзя, но все это было бесполезным! Виталий взрослел, и все ярче проявлял свою манерность, – говорит героиня шоу.

По ее словам, с 11 лет сын начал носить бюстгальтер, который купил в секонд-хенде. Его за это били, обзывали. Впоследствии он стал принимать гормональные препараты, но такие, которые даже не имеют сертификации.

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Всю информацию о препаратах он читал в Интернете и покупал их без рецепта. Он стремился к тому, чтобы у него была грудь женской формы и объема, – делится мама Маргариты, которая оказалась Виталием.

В студию ток-шоу пришла сама Маргарита, которая рассказала свою историю – ее с детства била мама из-за кукол, одежды и макияжа.

Когда мать увидела кукол, которые я принесла из сада, то побила меня руками по лицу, а потом головой об стенку. Когда мне было 11 лет, я на карманные деньги купила себе девичью одежду. Мать впоследствии увидела эти вещи и стала меня бить... Было даже такое, что могла ударить сковородкой или кастрюлей по голове. И это потому, что она не могла смириться, что я чувствую себя девушкой! А когда я надела юбку впервые, мать поставила меня на колени, и я стояла на горохе, – поделилась Маргарита.

Как супруг Маргариты отреагировал, когда узнал правду о ее поле? К какому выводу придут лучшие врачи страны, по поводу того, почему живот супруги Давида, выглядит как у беременной женщины, зрители телеканала "Украина" узнают в среду.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 20:10!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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