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Магический гороскоп на 6 февраля – диета дня, счастливые цвета в одежде

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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5 февраля, 14:30
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В воскресенье нужно общаться и найти для себя приключения, говорят астрологи
Общий гороскоп на 6 февраля
Общий гороскоп на 6 февраля

Воскресенье будет очень энергичным днем, утверждают астрологи, составившие для "Сегодня" общий прогноз на 6 февраля. Человек может чувствовать, как его буквально распирает изнутри жажда активности. Отсюда и двойственность этого дня.

Если у вас есть возможность провести день с друзьями, в шумной компании, выбраться на природу, рекомендуем не отказываться от такой затеи. Но если у вас есть необходимость заниматься рутиной, привычной работы, вы будете ощущать дискомфорт. Сегодня человеку требуется активность, выброс адреналина. Нужно найти себе какое-то приключение.

Сегодня очень плохо обманывать – это к ссоре. Лучше промолчать. Стоит прибраться в своем столе, бумагах, документах, книжном шкафу. Нельзя рвать бумагу, книги. Также нельзя бить посуду – сегодня она бьется не к счастью.

  • Здоровье: как и вчера, высок риск подцепить инфекцию – простуду, грипп. Нужно следить за легкими, они сейчас уязвимы.
  • Диета дня: нельзя есть куриное мясо, рыбу, яйца, икру. Лучше воздерживаться от кисломолочных продуктов.
  • Примета на сегодня: если день сегодня ветреный, это хороший знак. Если вы зашатались от порыва ветра, скоро вас ждет удача или при опасности вы получите защиту.
  • Счастливые цвета в одежде: коралловый, розовый, голубой.
  • Камни-талисманы: сапфир, гелиотроп.

Сны на завтра могут сбыться. Если вы увидели во сне петуха, это может быть к несчастью.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овен, Весы, Стрелец.

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