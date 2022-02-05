Магический гороскоп на 6 февраля – диета дня, счастливые цвета в одежде

В воскресенье нужно общаться и найти для себя приключения, говорят астрологи

Общий гороскоп на 6 февраля

Воскресенье будет очень энергичным днем, утверждают астрологи, составившие для "Сегодня" общий прогноз на 6 февраля. Человек может чувствовать, как его буквально распирает изнутри жажда активности. Отсюда и двойственность этого дня.

Если у вас есть возможность провести день с друзьями, в шумной компании, выбраться на природу, рекомендуем не отказываться от такой затеи. Но если у вас есть необходимость заниматься рутиной, привычной работы, вы будете ощущать дискомфорт. Сегодня человеку требуется активность, выброс адреналина. Нужно найти себе какое-то приключение.

Сегодня очень плохо обманывать – это к ссоре. Лучше промолчать. Стоит прибраться в своем столе, бумагах, документах, книжном шкафу. Нельзя рвать бумагу, книги. Также нельзя бить посуду – сегодня она бьется не к счастью.

Здоровье: как и вчера, высок риск подцепить инфекцию – простуду, грипп. Нужно следить за легкими, они сейчас уязвимы.

как и вчера, высок риск подцепить инфекцию – простуду, грипп. Нужно следить за легкими, они сейчас уязвимы. Диета дня: нельзя есть куриное мясо, рыбу, яйца, икру. Лучше воздерживаться от кисломолочных продуктов.

нельзя есть куриное мясо, рыбу, яйца, икру. Лучше воздерживаться от кисломолочных продуктов. Примета на сегодня: если день сегодня ветреный, это хороший знак. Если вы зашатались от порыва ветра, скоро вас ждет удача или при опасности вы получите защиту.

если день сегодня ветреный, это хороший знак. Если вы зашатались от порыва ветра, скоро вас ждет удача или при опасности вы получите защиту. Счастливые цвета в одежде: коралловый, розовый, голубой.

коралловый, розовый, голубой. Камни-талисманы: сапфир, гелиотроп.

Сны на завтра могут сбыться. Если вы увидели во сне петуха, это может быть к несчастью.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овен, Весы, Стрелец.

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