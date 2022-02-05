Магический гороскоп на 6 февраля – диета дня, счастливые цвета в одежде

Воскресенье будет очень энергичным днем, утверждают астрологи, составившие для "Сегодня" общий прогноз на 6 февраля. Человек может чувствовать, как его буквально распирает изнутри жажда активности. Отсюда и двойственность этого дня.
Если у вас есть возможность провести день с друзьями, в шумной компании, выбраться на природу, рекомендуем не отказываться от такой затеи. Но если у вас есть необходимость заниматься рутиной, привычной работы, вы будете ощущать дискомфорт. Сегодня человеку требуется активность, выброс адреналина. Нужно найти себе какое-то приключение.
Сегодня очень плохо обманывать – это к ссоре. Лучше промолчать. Стоит прибраться в своем столе, бумагах, документах, книжном шкафу. Нельзя рвать бумагу, книги. Также нельзя бить посуду – сегодня она бьется не к счастью.
Далее по теме
- Здоровье: как и вчера, высок риск подцепить инфекцию – простуду, грипп. Нужно следить за легкими, они сейчас уязвимы.
- Диета дня: нельзя есть куриное мясо, рыбу, яйца, икру. Лучше воздерживаться от кисломолочных продуктов.
- Примета на сегодня: если день сегодня ветреный, это хороший знак. Если вы зашатались от порыва ветра, скоро вас ждет удача или при опасности вы получите защиту.
- Счастливые цвета в одежде: коралловый, розовый, голубой.
- Камни-талисманы: сапфир, гелиотроп.
Сны на завтра могут сбыться. Если вы увидели во сне петуха, это может быть к несчастью.
Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овен, Весы, Стрелец.
Читайте также:
Лунный гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля
Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков Зодиака – графики активности для каждого знака