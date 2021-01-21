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Магическая дата 21.01.2021: как правильно загадывать желание, чтобы привлечь удачу

Сегодня, 10:29

В такой день загаданные желания имеют свойство сбываться

Сегодня день, когда стоит попытать счастья и загадать желание. Потому что сегодня – зеркальная дата 21.01.2021, которая встречается совсем нечасто. Узнайте, чем интересна такая комбинация в числах, и что нельзя делать в этот день.

Магическая дата
Магическая дата
Фото: Unsplash

21.01.2021: как загадать желание

Существует несложный ритуал, который поможет вам материализовать ваше желание, а также привлечь удачу и везение. А магия цифр дня усилит его действие.

Вам понадобится листик бумаги, ручка и свеча. В течение сегодняшнего дня постарайтесь сконцентрироваться на своем желании. Главное – правильно его сформулировать.

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Затем нужно кратко написать на листочке бумаги, что вы хотите. Важно, чтобы это было понятно вам и Высшим силам.

До наступления полуночи нужно совершить ритуал: зажечь свечу, а от нее зажечь свою записку. Когда бумага начнет гореть, надо произнести:

"Горит огонь, начинается магия. Материализуются мои мысли и желания. Пусть меня услышат и душа наполнится счастьем. Как и на листе написано. Сопровождай меня, удача, всегда. Пусть так и будет".

А пепел затем следует развеять по ветру.

Число дня 21.01.2021

Число сегодняшнего дня – это 9. Девятка символизирует самостоятельность и устойчивость, обещание хорошей судьбы, а день подходит для укрепления финансовой безопасности. Так что наиболее подходящими будут желания, направленные на материальную сферу – богатство, благополучие, финансовую стабильность.

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Что нельзя делать в зеркальную дату

  • В такие энергетически сильные дни, прежде всего, важно правильно формулировать свои цели и желания. Крайне важно загадывать и желать только то, чего вы действительно хотите.
  • Впопыхах оброненная или необдуманная фраза может все испортить. А пожелание себе или кому-то из окружающих, сказанное с эмоцией, может даже навредить.
  • Также помните, что материальное благосостояние девятки очень нестабильно. К ней применима формулировка "как пришло, так и уйдет". Чтобы этого не случилось, в этот день не стоит транжирить деньги, а тратить их обдуманно, на самое важное. Тогда они пойдут вам на пользу.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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