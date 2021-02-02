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Магическая дата 02.02.2021: что делать и как загадывать желание

Сегодня, 12:59

Как правильно загадывать желание, чтобы привлечь удачу

Сегодня наступил не только День сурка, но еще и интересный, с точки зрения нумерологии, магический день, потому что на календаре дата – 02.02.2021. И хотя она не совсем зеркальная, некоторыми чудесными свойствами все же обладает. Узнайте, чем интересна такая комбинация в числах, и что нельзя делать в этот день.

Магическая дата
Магическая дата
Фото: Depositphotos

Число дня 02.02.2021

Чтобы узнать число дня, нужно последовательно сложить все цифры этой даты.

Число сегодняшнего дня – это 9. В нумерологии девятка символизирует стабильность, устойчивость, хорошую судьбу и самостоятельность.

День с числом 9 отлично подходит для контролирования своей финансовой стабильности и укрепления безопасности.

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02.02.2021: какие желания нужно загадывать в этот день

Наиболее подходящими желаниями в день с девяткой будут те, которые направлены на материальную сферу, – благополучие, обогащение, получение прибыли, рост состояния, финансовую стабильность.

Главное – это сконцентрироваться на своем желании, попытаться его визуализировать и правильно сформулировать. Важно, чтобы оно было понятно вам и Высшим силам. А магия цифр дня усилит его действие.

Что нельзя делать в зеркальную дату

  • В такие энергетически сильные дни прежде всего важно правильно формулировать свои цели и желания. Крайне важно загадывать и желать только то, чего вы действительно хотите.
  • Впопыхах оброненная или необдуманная фраза может все испортить. А пожелание себе или кому-то из окружающих, сказанное с эмоцией, может даже навредить.
  • Также помните, что материальное благосостояние девятки очень нестабильно. К ней применима формулировка "как пришло, так и уйдет". Чтобы этого не случилось, в этот день не стоит транжирить деньги, а тратить их обдуманно, на самое важное. Тогда они пойдут вам на пользу.

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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