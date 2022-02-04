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Лунный календарь на неделю 7-13 февраля 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 февраля, 10:20
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Согласно лунному календарю, в середине февраля самым сложным и провокационным днем будет вторник.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину февраля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 7-13 февраля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 7-13 февраля 2022 года

  • 7 февраля, понедельник – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

  • 8 февраля, вторник – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – первая четверть в 15:51. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

  • 9 февраля, среда – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

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  • 10 февраля, четверг – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

  • 11 февраля, пятница – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

  • 12 февраля, суббота – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

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  • 13 февраля, воскресенье – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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