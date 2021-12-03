Лунный календарь на неделю 6-12 декабря 2021 года

Согласно лунному календарю, самыми сложными, провокационными и опасными днями на следующей неделе будут вторник, пятница и воскресенье.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало декабря 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 6-12 декабря 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 6-12 декабря 2021 года

6 декабря, понедельник – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

7 декабря, вторник – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

8 декабря, среда – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

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9 декабря, четверг – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

10 декабря, пятница – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

11 декабря, суббота – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть в 3:36. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

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12 декабря, воскресенье – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

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