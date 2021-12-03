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Лунный календарь на неделю 6-12 декабря 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 декабря, 11:15
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Согласно лунному календарю, самыми сложными, провокационными и опасными днями на следующей неделе будут вторник, пятница и воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало декабря 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 6-12 декабря 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 6-12 декабря 2021 года

  • 6 декабря, понедельник – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

  • 7 декабря, вторник – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

  • 8 декабря, среда – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

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  • 9 декабря, четверг – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

  • 10 декабря, пятница – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

  • 11 декабря, суббота – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть в 3:36. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

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  • 12 декабря, воскресенье – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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