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Лунный календарь на неделю 24-30 января 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 января, 11:42
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Согласно лунному календарю, в конце января самыми сложными и тяжелыми днями будут вторник, четверг и пятница.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец января 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются самыми удачными для важных дел, узнайте из лунного календаря на период 24-30 января 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 24-30 января 2022 года

  • 24 января, понедельник – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

  • 25 января, вторник – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть в 15:42. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

  • 26 января, среда – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

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  • 27 января, четверг – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

  • 28 января, пятница – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

  • 29 января, суббота – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

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  • 30 января, воскресенье – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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