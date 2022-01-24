Луна в последней четверти: общий гороскоп на завтра, 25 января – талисманы дня, диета и счастливые цвета

Во вторник космические влияние будут жесткими, предупреждает астролог. Как от них защититься?

Завтра Луна будет в Последней четверти – в 15:40. Обстоятельства могут помотать вам нервы.

Последняя четверть – это фаза Луны, при которой она догоняет Солнце, образуя с ним угол в 90 градусов дуги. Такое положение указывает, что чувства не поспевают за разумом. Может усилиться агрессивность, люди становятся жесткими и нетерпимыми друг к другу.



Настроение: может быть вспыльчивым, легко поссориться



Карьера, работа: дела могут осуществиться успешно, если вы действуете обдуманно, без экспромтов.



Ваши финансы: неплохой момент для покупок. Плохо просить в долг, скорее всего – откажут.



Общение: день повышенной конфликтности, если вы поссорились – сразу же просите прощения. Отложенные обиды растягиваются надолго.



Любовь, свидания: неплохой день для свиданий, так как сегодня значительно увеличивется сексуальность. Но требуется терпение, если ваш партнер начинает спорить и ругаться, не отвечайте тем же.



Семья: есть риск разногласий и ссор.



Здоровье: все болезни сегодня – от нервов. Может ухудшиться самочувствие людей с хроническими заболеваниями.



Счастливые цвета в одежде: зеленый, красный, черный.



Камни-талисманы: агат, сапфир, синяя яшма, нефрит.



Диета дня: хорошо, если в пище присутствует молоко, творог, кефир, орехи. Хорошо готовить спагетти, пасту. Лучше сократить количество мяса.



Сны на завтра: вероятно не имеют значения.

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