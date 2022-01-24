Луна в последней четверти: общий гороскоп на завтра, 25 января – талисманы дня, диета и счастливые цвета

Завтра Луна будет в Последней четверти – в 15:40. Обстоятельства могут помотать вам нервы.
Последняя четверть – это фаза Луны, при которой она догоняет Солнце, образуя с ним угол в 90 градусов дуги. Такое положение указывает, что чувства не поспевают за разумом. Может усилиться агрессивность, люди становятся жесткими и нетерпимыми друг к другу.
Настроение: может быть вспыльчивым, легко поссориться
Карьера, работа: дела могут осуществиться успешно, если вы действуете обдуманно, без экспромтов.
Ваши финансы: неплохой момент для покупок. Плохо просить в долг, скорее всего – откажут.
Общение: день повышенной конфликтности, если вы поссорились – сразу же просите прощения. Отложенные обиды растягиваются надолго.
Любовь, свидания: неплохой день для свиданий, так как сегодня значительно увеличивется сексуальность. Но требуется терпение, если ваш партнер начинает спорить и ругаться, не отвечайте тем же.
Семья: есть риск разногласий и ссор.
Здоровье: все болезни сегодня – от нервов. Может ухудшиться самочувствие людей с хроническими заболеваниями.
Счастливые цвета в одежде: зеленый, красный, черный.
Камни-талисманы: агат, сапфир, синяя яшма, нефрит.
Диета дня: хорошо, если в пище присутствует молоко, творог, кефир, орехи. Хорошо готовить спагетти, пасту. Лучше сократить количество мяса.
Сны на завтра: вероятно не имеют значения.
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