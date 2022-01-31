Луна без курса, 29 лунный день – астрокалендарь на 31 января

29 лунный день начнется в 7:43
Луна без курса с 6:44 до 11:42
В 11:42 Луна вступает в знак Водолея
Солнце в Водолее
Восход Солнца – 7:40
Заход – 16:42
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Точное время рассчитано для Киева.
Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.
Очередной лунный день начинается с восходом Луны, а этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле.
Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.
А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.
Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.
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