Леся Никитюк похвасталась нереально длинными ногами в купальнике за 500 грн

Телеведущая позировала в черном жатом купальнике бренда H&M. У нее была благородная цель – поддержать тех, кто столкнулся с буллингом из-за своей внешности

Леся Никитюк в купальнике за 500 гривен Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала своих поклонников свежими снимками в купальнике, который подчеркивает нереальную длину ее ног. Соответствующие снимки она выложила в Instagram.

Свои снимки Леся выложила не ради хвастовства, а чтобы поддержать всех тех, кто страдал от осуждения общества.

"Жирная, худая, швабра, недоросль, гном .... Вчера по моему опросу в сторис 86% девушек испытывали на себе осуждение общества. Я тоже постоянно читаю и слышу такое в свою сторону", – пишет Леся.

Телеведущая позировала в черном жатом купальнике бренда H&M стоимостью почти 500 гривен. По ее словам, это не просто купальник, "а призыв равенства, поддержка разнообразия и любви к своему телу".

Купальник бренда H&M стоимостью почти 500 гривен Фото: скриншот

Свой образ Никитюк дополнила белой рубашкой свободного кроя, черными шлепанцами на массивной подошве и цепочками.

В комментариях Леси писали не только комплименты по поводу ее длинных ног и красивой фигуры, но и то, как их обижают, называя шпалами, жирными, рыжими.

Как Леся Никитюк относится к колдовству и какой у нее есть амулет – смотрите видео:

Недавно Лесю Никитюк в купальнике спутали с Олей Поляковой.

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