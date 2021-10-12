LEGO больше не будут делить игрушки на категории для "мальчиков" и "девочек"

Компания провела исследование, в котором выяснила, как игрушки, стереотипное мышление и родительское воспитание влияют на будущее девочек. Рассказываем подробности

LEGO поддержали инициативу к Международному дню девочек запуском кампании "Девочкам дорогу" / Фото: пресс-служба

LEGO работают над искоренениемгендерных стереотипов в своих игрушках, которое из-за пандемии увеличилось. Компания провела глобальное исследование, посвященное гендеру в творческих играх. Его результаты впечатлили. Данные показали, что деятельность и будущие цели мальчиков и девочек по-прежнему ограничиваются предубеждениями.

В опросе приняли участие 7000 родителей и детей в возрасте от 6 до 14 лет по всему миру. Большинство детей рассказали, что чувствуют себя увереннее, пользуясь игрушками в широком спектре видов деятельности, в том числе тех, которые исторически носили гендерный характер.

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Что интересно, девочки выразили это сильнее, чем мальчики. Например, 82% девочек согласились с тем, что они могут играть в футбол, а мальчики могут заниматься балетом, по сравнению с 71% мальчиков.

42% девочек указали, что переживают из-за насмешек во время игр игрушками, которые ассоциируются с мальчиками.

Рекламная кампания Lego под названием "Девочкам дорогу" / Фото: пресс-служба

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Исследователи отмечают, что девочки готовы рассматривать более широкий круг профессий.

Таким образом в LEGO приняли решение больше не разделять игрушки на категории для "мальчиков" и "девочек".

Аналитики подчеркнули, что искоренение гендерных норм в раннем детстве повлияет на будущее поколение и их карьерные цели.

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Также из исследования стало понятно, что родители в 6 раз чаще считают ученых и спортсменов мужским родом деятельности, и более чем в 3 раза чаще поощряют девочек к приготовлению и выпечке.