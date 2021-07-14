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Китаец нашел сына, похищенного 24 года назад: видео

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
14 июля, 13:04
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2-летнего мальчика схватили и увезли прямо из-под дома родителей. Воссоединиться с сыном отец смог лишь за четверть века благодаря полицейской базе ДНК
Китаец нашел сына после 24 лет поисков
Китаец нашел сына после 24 лет поисков / Фото: скриншот

Эмоциональная встреча после 24 лет поисков. В Китае мужчина нашел сына, которого украли еще в двухлетнем возрасте. Как ему это удалось – далее в материале.

С того дня, когда 2-летнего мальчика схватили и увезли прямо из-под дома, Го Гангтанг не прекращал поисков. Мужчина проехал всей страной 500 тысяч километров на мотоцикле, потратил все сбережения, получал несколько травм, спал на улице, помог найти семь других пропавших детей, но не сдавался.

Воссоединиться с сыном смог лишь за четверть века благодаря полицейской базе ДНК.

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Похожая история произошла в Китае в прошлом году, когда похищенный мальчик случайно нашел своих родных. Тогда современные технологии помогли семье вернуть своего сына, который был украден более трех десятилетий назад. Мальчика также украли в двухлетнем возрасте и продали бездетной семье в соседней провинции.

Стоит отметить, что ежегодно в Китае пропадают десятки тысяч детей. При этом проблему не могут решить десятилетиями. За этот период в стране выросло не одно поколение людей, которые даже не подозревают, что родители однажды просто купили их.

А год назад в Ватикане вновь разгорелась история с мистическим исчезновением 15-летней Эмануэлы Орланди, в ходе которой даже пришлось вскрыть две могилы, но это не приблизило следователей к разгадке.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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