Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Кешбэк – хороший способ существенно экономить на покупках: как работает этот механизм

Сегодня, 15:50

Все чаще магазины различных товаров, сервисы и банки предлагают сэкономить какой-то процент от стоимости покупки с помощью опции "кешбэк"

Иногда это звучит слишком привлекательно и поэтому многих отпугивает. Основные страхи и заблуждения вокруг кешбэка звучат так: а вдруг это очередной обман или нужно будет потратить кучу сил и времени, чтобы отвоевать свои деньги, а что если там еще есть скрытые условия под звездочкой "*" и мелким шрифтом, а еще не все знают о налогообложении.

Давайте разбираться, что такое кешбэк и насколько легко его получить.

Что такое кешбэк и как его получить?

Кэшбэк – это возврат части средств от покупки по определенным условиям. Какой процент возвращается – решает магазин или сервис, который предоставляет такую опцию.

Соответственно, кешбэк бывает нескольких видов:

  1. Когда возвращаются реальные деньги.
  2. Когда сумма возврата переводится в бонусы, которые можно потратить на оплату товаров в этом же магазине или в сети.

Кто выплачивает кешбэк и за счет каких средств финансируется такая "скидка"?

Обычно, кешбэк выплачивается за счет комиссии за покупку, совершенную пользователем. Это выглядит таким образом:

  1. Партнер магазина или сервиса привлекает клиентов сделать покупку, а потом делится частью своей прибыли за привлечение и это называет кешбэком.
  2. Существует еще вариант, когда средства, называемые кешбэком, выплачиваются из маркетингового бюджета компании.

Кто привлекает клиентов кешбэком?

Давать кешбэк на определенные товары или услуги – это популярная практика последних лет. Завлекать клиентов выгодными предложениями могут магазины электроники, бытовой техники, одежды и аксессуаров.

Есть сервисы-агрегаторы кешбэков от различных магазинов (мобильные приложения, онлайн-площадки), которые объединяют у себя на ресурсе всевозможные дисконты и предложения.

И еще банки сейчас активно практикуют возврат части суммы средств от покупки клиенту, который рассчитывается картой финучреждения. Это выглядит как бонус за лояльность и стимулирует пользоваться картой конкретного банка чаще.

Рассмотрим опцию на примере кешбэка от мобильного банка sportbank.

В приложении sportbank есть отдельный раздел, в котором собрана вся необходимая информация про условия работы функционала. Они постоянно возвращают своим клиентам кешбэк 10% за покупки в категории "Спорттовары и услуги", а также от 1% до 20% ежемесячно на траты по другим категориям, которые клиент выбирает сам (сюда входят продукты, АЗС, книги, подписки, такси, службы доставки и многое другое). Важные условия для получения кешбэка – это оплатить картой этого банка и чтобы код торговой точки (его еще называют MCC-код, Merchant Category Code, код категории продавца) правильно обозначал вид деятельности компании.

Объясним

MCC-код присваивается продавцу его банком-эквайером на основании тех видов деятельности, которые есть в регистрационных документах.

Это означает, что не всегда магазину, который продает кроссовки, будет присвоен нужный для начисления кешбэка Merchant Category Codе.

МСС-коды, по которым банк вам вернет кешбэк, можно посмотреть в перечне условий (в тарифах или оферте).

А вот чтобы узнать, правильный ли МСС-код на торговой точке, можно купить что-нибудь недорогое, оплатив банковской картой, или узнать от продавца ID-номер терминала и наименование банка-эмитента.

После позвонить на горячую линию банка-эмитента и потребовать сообщить перечень МСС-кодов по терминалу с конкретным ID-номером, ведь их там может быть больше одного.

Что еще интересно, всегда стоит проверять, какой перечень услуг входит в категорию. У sportbank, например, категория "спорт" очень широкая и покрывает такие направления:

  • магазины спортивных товаров и одежды (в том числе их аренда);
  • спортивные клубы и танцевальные студии, спортивные секции и школы;
  • боулинг, бильярд.

Пользуясь этим знаниями и контролируя свои покупки, таким образом можно экономить до 555 грн ежемесячно. Получается приятный денежный бонус.

Как считать?

Например, вы покупаете кроссовки спортивного бренда за 3500 и рюкзак за 1500 грн в одном магазине. Оплачиваете все картой банка, который предоставляет кешбек на оплату в категории "спорт". Если мы говорим про sportbank, то у них это целых 10% от суммы чека, что вполне ощутимая цифра, особенно на крупных покупках. Итого ваш чек получается 5000 грн и кешбэк будет целых 500 грн! Вау, круто же! Но напоминаем, что на карту вам все-таки будет зачислена сумма чуть меньше, так как законодательство Украины облагает налогами такие поступления.

Что делать, если все-таки код МСС был указан неверно и кешбэк не начисляется?

Сотрудники sportbank просят сохранять чек покупки и обращаться в службу поддержки. Обычно такие точки проверяются вручную и кешбэк все-таки доначисляется клиенту. Да, процедура может быть и не самая занятная, но если код торговой точки указан неверно, sportbank (как и любой другой банк) об этом никак не узнает, если не будет обращения от клиента, оплатившего покупку или услугу и не получившего кешбэк.

Чем кешбэк отличается от скидки?

Скидка – выражается в сумме, на которую цена уже понижена и человек сразу платит конечную стоимость. А вот кешбэк учитывается в цене не сразу, а возвращается спустя определенное время на банковскую, бонусную или скидочную карту клиента с вычетом налогов.

Резюмируя, можно сказать, что кешбэк – это хороший способ экономить на ежедневных тратах, от покупки спортивной формы до оплаты аренды туристического снаряжения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
покупки кешбэк sportbank
Реклама

Новости партнеров

Сексуальна українська тенісистка народила дитину від Родрігеса
Сексуальна українська тенісистка народила дитину від Родрігеса
Дерматолог рассказала об опасностях туалетной бумаги
Дерматолог рассказала об опасностях туалетной бумаги
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД

Популярные статьи

Сегодня, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а ноль идей. Мы подобрали классные варианты с фото

Сегодня, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

Вчера, 15:22Food

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

Вчера, 12:58Fun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Ани Лорак и Макс Барских получили российские "Золотые граммофоны" (фото)

Вчера, 06:50Events

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

Вчера, 05:20Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

Вчера, 04:40Fun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

12 декабряАфиша

Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабряFood

Оливье за 2300 гривен! Мы пошли на самый дорогой рынок Киева (репортаж)

11 декабряFood

Коктейли на Новый год: ТОП-10 праздничных рецептов

Новости партнеров

Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Слишком жаркая даже зимой - первая украинка в UFC взрывает Сеть
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Боярский прошелся по тяжелобольному Светлакову
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок
Чего не стоит делать при COVID-19: пять главных ошибок

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять