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Какие игрушки нужны ребенку до года: что выбрать своему малышу

Сегодня, 16:08

Почему нельзя малышам использовать гаджеты и развивают ли на самом деле детские коврики

Игрушки – важный элемент развития ребенка любого возраста. Но особое внимание подбору игрушек, их качеству, модификации и предназначению стоит отдавать для деток до года. Мы пообщались с педиатром Еленой Антоновой и выяснили главные характеристики подбора игрушек для детей до года.

Педиатр Елена Антонова
Педиатр Елена Антонова
Фото: пресс-служба

Правильная игрушка помогает малышу развить не только интерес к игре, но и психоневрологические навыки и умения. А родители смогут сориентироваться в потребностях ребенка.

Сколько игрушек нужно ребенку

Чем меньше, тем лучше. Малыши до года еще не выстраивают полноценный процесс игры, а минимум игрушек поможет лучше изучить свойства.

Как малыши до 6 месяцев применяют игрушки:

  • Пробуют на вкус;
  • Бросают, чтобы услышать, звук, который она издает;
  • Шуршат ею, постукивают.

Деткам от 6 до 12 месяцев игрушки помогают развить мыслительный процесс:

  • Им нужно придумать, что с ней делать;
  • Появляются попытки сломать игрушку, чтобы изучить ее.

Как правильно выбирать игрушки и какими они должны быть

Игрушки для детей в первую очередь должны быть безопасными: без острых углов, которые сложно разбить, откусить кусочек, без мелких деталей и неразборные.

Игрушки для детей должны быть выполнены из экологически чистых и безопасных материалов. Малыши часто пробуют игрушки на вкус, спят с ними, поэтому не должно быть примесей краски, резких запахов пластика или резины – все это повышает риск различных аллергических реакций.

Развивают ли развивающие коврики для детей

Развивающие коврики – это очень веселая вещь для самостоятельного времяпровождения ребенка. Малышу на нем удобно находиться и интересно играть с различными деталями. Но, если рассматривать с позиции "развития", то в нем весьма мало такой функции.

Нужны ли детям до года какие-то гаджеты

Однозначно нет. Только родительское внимание, любовь и забота. Дети в таком возрасте не способны сконцентрировать внимание и уловить суть мультфильма. А вот отвлечение на "быстроменяющиеся кадры" может негативно сказаться на детском развитии в целом.

Какого цвета игрушки лучше выбирать и каких цветов избегать

Выбирать игрушки можно любых цветов, главное – избегать кислотных. Все потому что для создания их могут использоваться токсические вещества, а это опасно для детей.

Книги для детей до года: какие они должны быть

До года лучше выбирать мягкие книги и без текста, с плотным картоном, ведь малыши любят все пробовать на вкус. Также полезными для малышей будут книги с пищалками – их не только интересно разглядывать, но и познавать новые звуки.

Мы подобрали 5 развивающих игрушек для детей до года на любой вкус:

Набор развивающих игрушек в тубусе – Infantino. 499 гривен
Набор развивающих игрушек в тубусе – Infantino. 499 гривен
Фото: panama.ua

Развивающая игрушка-ключики "Открывай и изучай". Цена – 610 гривен
Развивающая игрушка-ключики "Открывай и изучай". Цена – 610 гривен
Фото: panama.ua

Сортер-черепашка Fat Brain Toys Pop N Slide Shelly. Цена 423 гривны
Сортер-черепашка Fat Brain Toys Pop N Slide Shelly. Цена 423 гривны
Фото: kidis.ua

Интерактивная игрушка Fisher-Price Ученый щенок. Цена 1056 гривен
Интерактивная игрушка Fisher-Price Ученый щенок. Цена 1056 гривен
Фото: bi.ua

Игровой набор Kiddieland Ноев ковчег. Цена 829 гривен
Игровой набор Kiddieland Ноев ковчег. Цена 829 гривен
Фото: bi.ua

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Источник: Сегодня
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