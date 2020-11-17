Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как заработать в интернете, сидя на карантине

17 ноября, 17:50

Бесплатно реализовывать товары своих поставщиков можно в соцсетях или на досках объявлений

Карантин выходного дня ускорил развитие интернет-торговли. А Украину заполонили дропшиппинговые фирмы. Что такое популярный сегодня дропшиппинг и как на нем заработать обычному украинцу, узнавали ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Лилия Ребрик.

Дропшиппинг – это бизнес-модель дистанционного заработка.

Схема не новая – придумана еще в 1927 году, но перенесена в современную реальность. Идея довольно проста: продавать товары на своей интернет-площадке и передавать данные покупателя непосредственно поставщику для прямой отправки заказа. Популярность дропшиппинга выросла в начале 2000-х с развитием интернет-торговли.

Что такое популярный сегодня дропшиппинг и как на нем заработать
Что такое популярный сегодня дропшиппинг и как на нем заработать
Фото: freepik.com

"Первый мой доход был небольшой, примерно 100-150 гривен в день. Он мог быть и не каждый день, а раз в неделю, если ничего для этого не делать, – говорит дропшиппер Наталья Рыжая и добавляет – чтобы зарабатывать, нужно прежде всего желание. – Этим может заниматься любой человек. Если ты сидишь дома, у тебя маленький ребенок, все равно 2 часа в день, пока он спит или играет, ты можешь уделить время этому делу. Сначала ничего вкладывать не нужно. Вкладывать нужно позже, если хочешь чего-то большего".

Бесплатно реализовывать товары своих поставщиков можно в социальных сетях или на досках объявлений. Или пользуясь платными сайтами, их еще называют маркетплейсами – эксперты утверждают, что эта инвестиция оправдает себя в первый же месяц.

"5000-6000 гривен, если открыть магазин на платном маркетплейсе. Мы все же рекомендуем его создать. Как показывает практика, магазин, на который тратят эти деньги, окупается в течение месяца-двух. То есть год, за который вы заплатили, уже приносит вам прибыль", – объясняет директор дропшиппинговой платформы Оксана Бобер.

Читайте также:
Цифра дня. Украинцы "подсели" на интернет-платежи

Итак, для успешного дропшиппинга нужны: компьютер, мобильный телефон, доступ в интернет, поставщики с хорошей репутацией (их можно заранее определить по отзывам и оценкам других дропшипперов), от двух часов свободного времени. А также определиться с тем, кому и что вам интересно продавать.

Что такое дропшиппинг и как на нем можно заработать – смотрите видео:

Ранее мы писали про распродажу AliExpress: 15 элементов гардероба на зиму – 2020-2021, которые можно купить по "сумасшедшей" цене.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бизнесу на карантине выходного дня посоветовали "искать дополнительные источники дохода" Что нужно знать рестораторам по карантину выходного дня. 8 ответов юриста AliExpress побил рекорд продаж в День холостяков за первые полчаса
бизнес интернет продажи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Рубленные куриные котлеты с сыром: пальчики оближешь. Рецепт
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Бесподобная: 57-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру
Притула в центре громкого скандала
Притула в центре громкого скандала

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 19 ноября: у Тельцов ответственный день, а у Близнецов – перемены на работе

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряШоу-бизнес

Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять