Как заработать в интернете, сидя на карантине

Бесплатно реализовывать товары своих поставщиков можно в соцсетях или на досках объявлений

Карантин выходного дня ускорил развитие интернет-торговли. А Украину заполонили дропшиппинговые фирмы. Что такое популярный сегодня дропшиппинг и как на нем заработать обычному украинцу, узнавали ведущие программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Мария Мельник и Лилия Ребрик.

Дропшиппинг – это бизнес-модель дистанционного заработка.

Схема не новая – придумана еще в 1927 году, но перенесена в современную реальность. Идея довольно проста: продавать товары на своей интернет-площадке и передавать данные покупателя непосредственно поставщику для прямой отправки заказа. Популярность дропшиппинга выросла в начале 2000-х с развитием интернет-торговли.

Что такое популярный сегодня дропшиппинг и как на нем заработать Фото: freepik.com

"Первый мой доход был небольшой, примерно 100-150 гривен в день. Он мог быть и не каждый день, а раз в неделю, если ничего для этого не делать, – говорит дропшиппер Наталья Рыжая и добавляет – чтобы зарабатывать, нужно прежде всего желание. – Этим может заниматься любой человек. Если ты сидишь дома, у тебя маленький ребенок, все равно 2 часа в день, пока он спит или играет, ты можешь уделить время этому делу. Сначала ничего вкладывать не нужно. Вкладывать нужно позже, если хочешь чего-то большего".

Бесплатно реализовывать товары своих поставщиков можно в социальных сетях или на досках объявлений. Или пользуясь платными сайтами, их еще называют маркетплейсами – эксперты утверждают, что эта инвестиция оправдает себя в первый же месяц.

"5000-6000 гривен, если открыть магазин на платном маркетплейсе. Мы все же рекомендуем его создать. Как показывает практика, магазин, на который тратят эти деньги, окупается в течение месяца-двух. То есть год, за который вы заплатили, уже приносит вам прибыль", – объясняет директор дропшиппинговой платформы Оксана Бобер.

Итак, для успешного дропшиппинга нужны: компьютер, мобильный телефон, доступ в интернет, поставщики с хорошей репутацией (их можно заранее определить по отзывам и оценкам других дропшипперов), от двух часов свободного времени. А также определиться с тем, кому и что вам интересно продавать.

Что такое дропшиппинг и как на нем можно заработать – смотрите видео:

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