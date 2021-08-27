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Как встретить осень и что нужно успеть сделать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 августа, 14:19
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Как подготовиться к осени и что нужно успеть сделать до конца лета, чтобы с легкостью отмахнуться от минорного настроения и продолжать радоваться жизни
Как встретить осень на позитиве
Как встретить осень на позитиве / Фото: Коллаж: Сегодня

До начала осени осталось всего несколько дней, но даже этого времени при желании хватит, чтобы наполнить последние летние мгновения незабываемыми впечатлениями. Зато с наступлением осенней поры вам будет о чем вспомнить и согреваться от мысли о лете.

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Итак, что сделать и как провести последние дни лета? Предлагаем вам полезные лайфхаки.

Настроиться на правильный режим

Как встретить осень
Как встретить осень / Фото: Unsplash

От верного настроя, как известно, зависит половина успеха. Вы же помните, что с наступлением осени теплого и солнечного времени будет все меньше. А там еще и перевод часов не за горами. Так что надо успевать ловить каждый светлый час.

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А потому уже сейчас перенастройте свой организм на более правильный режим – ложиться спать пораньше и вставать, соответственно, тоже. Лучше с первыми (или хотя бы десятыми) лучами солнца, с удовольствием наблюдая, как вместе с рассветом просыпается и ваш организм, чувствовать свежий поток энергии нового дня. Позитивное настроение вам обеспечено.

Почувствовать себя гостем в своем городе

Как встретить осень
Как встретить осень / Фото: Unsplash

Если вы недавно отгуляли отпуск, не торопитесь полностью из него выпрыгивать. Можно устроить себе прогулку по незнакомым местам собственного города.

Представьте, что вы турист и продлите ощущение отпускной эйфории, взглянув вокруг другими глазами. Ведь даже у вас под носом есть интереснейшие места и заведения, где вы ни разу не бывали, и куда, между прочим, устремляются приезжие туристы.

Насытиться летними витаминами

Как встретить осень
Как встретить осень / Фото: Unsplash

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Лето скоротечно, еще совсем недавно на прилавках были вишни, а сейчас уже скоро отойдут арбузы. Вспомните: возможно, в этом сезоне вы еще ни разу не ели дыню или клубнику?

Самое время наверстать упущенное, насладившись витаминами сезона лето-2021. Да еще и сделать пару баночек малинового варенья про запас на холода.

Встретиться с друзьями

Как встретить осень
Как встретить осень / Фото: Unsplash

Рутина часто отнимает у нас самое ценное – возможность живого общения с друзьями и близкими людьми. Пикник на природе с угощениями, играми, песнями, гитарой, обсуждением уходящего лета и планами на ближайшую осень – что может быть лучше?

Запечатлейте у себя в памяти друзей в летних сарафанах и шортах, с ослепительным загаром и коктейлями в руке.

Устроить фотосессию на природе

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Как встретить осень
Как встретить осень / Фото: Unsplash

Предыдущий пункт плавно перетекает в следующий: организуйте фотосессию, чтобы красивейшие виды и любимые лица оставались не только в памяти, но и в сети.

Эти снимки согреют вас в холодный октябрь, ноябрь или новогодние праздники.

Заняться здоровьем

Как встретить осень
Как встретить осень / Фото: Unsplash

Этот пункт актуален всегда, а тем более – в конце лета. Если вы еще не начали закаляться – не упустите такую возможность, пока еще совсем тепло, и организм войдет в холода более подготовленным.

Не сделали прививку – поторопитесь, особенно в канун надвигающегося межсезонья. Не посетили какого-то доктора – обязательно пройдите обследование и не оставляйте свои проблемы на потом.

Смотрите видео, как провести крутую летнюю фотосессию:

Ранее мы рассказывали про именины в сентябре-2021: кого и когда поздравлять с днем ангела.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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