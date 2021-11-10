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Как распознать абьюзера – рассказывает психолог

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
10 ноября, 11:46
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Любой вид насилия – это, в первую очередь, НАСИЛИЕ. Если физические издевательства оставляют видимые шрамы, то психологическое – невидимые
Как распознать абьюзера и защититься
Как распознать абьюзера и защититься / Фото: freepik.com

В отношениях люди чаще всего ищут поддержку, любовь, взаимность. Но увы, не все отношения в паре могут стать ресурсом и наполнять эмоционально. Некоторые наоборот – опустошают и разрушают личность партнера.

Речь идет о созависимых, абьюзивных отношениях, отношениях со сталкерами. Как распознать что вы оказались в таком партнерстве и как выйти из него, мы попросили объяснить практикующего психолога по вопросам детской и семейной психологии Тамару Добудогло.

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Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло
Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло / Фото: Сегодня

Что такое отношения с абьюзером

Любой вид абьюзивных отношений – это отношения, в которых интересы, потребности, комфорт одного партнёра в абсолютном приоритете, а также когда влияние на второго партнера имеют агрессивный характер с давлением. Это может быть насилие физическое, моральное или эмоциональное.

Это дисфункциональная модель отношений, так как она ведет к полному обесцениванию и приносит ущерб другому.

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Психологическое насилие – это не отношения, а издевательство над человеком
Психологическое насилие – это не отношения, а издевательство над человеком / Фото: unsplash.com

Почему мы попадаем в такой вид отношений

Низкая самооценка одного из партнёров и доминирующий, авторитарный и эгоистичный партнёр. Такие различия между партнерами сперва помогают максимально связать, дополнить друг друга. Но в такой связке увидеть брешь весьма сложно. Ведь неуверенный в себе, тревожный, сомневающийся партнер всегда будет дополнять сильного. И заметить в этом союзе вред, увы, весьма сложно.

Приобретённая беспомощность. Привет из детства. Если вам часто говорили фразы: "не берись, у тебя все равно не получится", "не стоит даже пытаться, это не твоего ума", "не лезь, после тебя все равно переделывать" и др. Главный посыл – ещё до начала усилий обесценить и определить неуспех ребёнка.

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Если человек растёт в таком окружении скорее всего у него будут проблемы с самоценностью. Высока вероятность, что человек попадет в отношения, где партнер будет доминировать и тем самым давать ложную иллюзию уверенности. Такой вид отношений подкрепляет неуверенность и зависимость более слабого. Также весьма сильно снижает критичность к проблеме. Проще говоря, другой просто "не видит" проблемы, и, как следствие, не понимает, что нужно изменить пока ситуация не станет критичной.

Травмирующий опыт предыдущих отношений. В таком случае психика "защищается" от нового опыта, человеку кажется, что проще остаться там, где он есть.

Меланхолия, депрессия, сниженный эмоциональный фон одного из партнёров. Интересный факт, часто мы вступаем в отношения, находясь не в самом хорошем состоянии наполненности эмоционально. Мы не замечаем сразу, в какие именно отношения попадаем. А человек, переживающий сложный эмоциональный период – идеально подходит для абьюзивных отношений. Ведь он легко поддаётся влиянию.

Абьюзивные отношения нередко приводят к трагическим случаям
Абьюзивные отношения нередко приводят к трагическим случаям / Фото: unsplash.com

Как распознать абьюзивные отношения:

  • отсутствие свободы выбора. Выбор в таких отношениях всегда предопределён интересами одного из партнёров;
  • общение чаще всего имеет указательный характер. Нет диалога, обсуждений и поисков компромиссов;
  • высокий контроль и навязывание правил со стороны одного из партнёров всего что происходит в паре: событий, чувств, ценностей, целей и др.;
  • вся коммуникация в паре осуществляется через манипуляции и эмоциональный шантаж – доминирующий партнёр использует страхи зависимого партнера против него;
  • у зависимых партнёров часто пропадает доверие к собственным чувствам, решениям, желаниям. Их истинности, ценности и важности. А также трудности и невозможность быть наедине с собой и этими чувствами;
  • у зависимых партнёров появляется постоянный диссонанс внутренних переживаний и внешних проявлений. Этот личностный конфликт может усиливаться предыдущим пунктом.

Абьюз можно побороть! Главное – вовремя обратиться за помощью
Абьюз можно побороть! Главное – вовремя обратиться за помощью / Фото: unsplash.com

Почему сложно выйти из таких отношений:

  • подмена понятий: абьюз воспринимается как забота и проявление любви;
  • жертва всегда испытывает сильную привязанность (на грани зависимости, фанатизма) к партнеру;
  • часто есть усиливающие факторы: дети, финансовые обязательства и пр.;
  • зависимость одного из партнеров часто поддерживается с помощью страха: за личную безопасность, безопасность близких, невозможность выстроить другую отдельную жизнь, самостоятельно справиться с чем-либо и тд.

Что делать и как спастись

Работа с психологом. Увы, если вы попали в такой вид отношений, выйти из них самостоятельно бывает сложно. Так как для выхода характерны сомнения и эмоциональные срывы. Нужно заручиться профессиональной поддержкой.

Поддержка близких и друзей. Именно они будут расширять ваше восприятие мира и напоминать о том, что есть другая реальность. Достаточно просто прислушаться к их словам. Это очень мотивирует.

Распознать абьюзера помогут друзья и близкие
Распознать абьюзера помогут друзья и близкие / Фото: unsplash.com

По возможности – готовьтесь финансово. Стабильность, свобода и независимость в финансах весьма усиливает внутреннее ощущение уверенности.

Тренируйте восприятие: учитесь разделять свое и чужое. Свои поступки, решения, выбор от чужих. А вместе с этим и ответственность за поступки.

Как бы подробно я не разбирала суть абьюзивных отношений – они всегда были и есть сложными. В первую очередь потому, что понять и найти себя в них – задача со звездочкой. А чтобы перестроить сценарий, который ведет к таким отношениям, нужно много работать с психологом, разбираться со своим жизненным опытом и историей.

Искренне желаю всем найти своего специалиста, заручиться поддержкой и быть бережными к себе.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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