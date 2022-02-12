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Как полюбить себя и не страдать от одиночества в День святого Валентина – советы психолога

Марина Журбенко Марина Журбенко Психолог
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12 февраля, 09:00
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Один из самых романтичных праздников в году может стать настоящим испытанием для одиноких сердец. Пока вокруг влюбленные наслаждаются друг другом, мы можем впасть в депрессию. Как справиться, читайте в статье
Как провести День святого Валентина в одиночестве и не впасть в депрессию
Как провести День святого Валентина в одиночестве и не впасть в депрессию / Фото: freepik.com

Город наполняется романтикой, ароматом цветов, а ленты соцсетей — ванильными постами. День влюбленных совсем близок. Конечно, к нему можно по-разному относиться: "праздник, навязанный Западом", "маркетинг" или "секс за открытку". Тем не менее, 80% молодежи отмечают его, готовят подарки, признаются в любви, идут на свидания.

Я не скептик и убеждена, что 14 февраля – прекрасный повод дарить друг другу положительные эмоции. Но, если вдруг, вы остались без пары в День влюбленных. Как его провести, чтобы не грустить и не впасть в депрессию?

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В википедии сказано, что одиночество – это состояние и ощущения человека, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции от людей, разрыва социальных связей или отсутствия значимого для него общения. Феномен одиночества сложен и неоднозначен: позитивное (уединённость) и негативное (изоляция) одиночество. Однако чаще всего понятие одиночества имеет негативные коннотации. Хочу напомнить, что экстраверты и интроверты по-разному воспринимают одиночество. Социологи, антропологи, философы и психологи давно пытаются понять его природу.

Чем обернётся для вас День влюблённых — унынием или подъёмом сил, — зависит от вас. Я подскажу, как провести его с пользой и удовольствием для себя.

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Важные установки

Начнем с разрушения общепринятых установок, которые могут создавать когнитивные искажения и, тем самым, заставлять испытывать вас на прочность.

  • Помните, вы – не одиноки! Миллионы людей в этот день будут одни.
  • Не существует никаких "вторых половинок". Каждый из нас цельная личность и если вы ищете "вторую половинку", то со всей вероятностью застрянете в зависимости. Но, здоровые и счастливая отношения – это про две самодостаточные личности.
  • Наличие пары не означает счастье. А все бестактные вопросы ("почему ты до сих пор одна") задают люди, которые не удовлетворены своей личной жизнью.
  • Чрезвычайно важно перепрограммировать себя и мы с вами с этим уже успешно справились.

День любви к себе

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А что если вы переформатируете этот праздник на "День любви к себе"? Я не буду писать список вещей, которые могут сделать вас немножечко счастливее. У каждого из нас есть свой собственный список! Так почему бы не начать исполнять хотя бы первые два пункта из него?

Многие женщины (особенно мамы) годами не позволяют себе простые удовольствия. Сходить на массаж, в СПА, в кино, театр, бассейн, заказать себе вкусную еду, зажечь праздничные свечи и надеть красивое дорогое нижнее белье.

Будете ли вы чувствовать себя одинокими – зависит от вас. Главное правило хорошего самоощущения и гармонии в душе – стараться замечать красоту и быть счастливым здесь и сейчас. Безусловно, мечтайте, и верьте в самое прекрасное. Не превращайте повседневность в синдром Ассоль (состояние женщины, находящийся в вечном ожидании мужчины своей мечты).

Используйте каждую возможность порадовать себя. Вы свободны и можете делать все. Единственный человек, которому вы не прогадаете с подарком – ВЫ. И чтобы не грустить 14 февраля, составьте планы заранее. Не важно, чем вы займетесь, главное, чтобы вам это действительно от души нравилось.

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Марина Журбенко
Марина Журбенко Психолог Больше статей автора
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