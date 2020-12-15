Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

Сегодня, 13:37

Перед праздниками лососевая икра имеет невероятный спрос

Праздничный деликатес – красная икра уже заполонила полки магазинов, ее продают чуть ли не на всех рынках и интернет-порталах. Однако 80% этой продукции – подделка. Как не стать жертвой обмана и приобрести качественную красную икру к столу выяснили ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Различные тары, температурные режимы, а следовательно – разный срок хранения продукта. В холодильнике с минусовой температурой икру можно хранить 12 месяцев, если с плюсовой – 6 месяцев. А если икра в пластмассовой банке – вообще 3 месяца.

Как правильно выбирать красную икру
Как правильно выбирать красную икру
Фото: Getty Images

Перед праздниками лососевая икра имеет невероятный спрос, поэтому на нее делают неплохие скидки. Однако вместе с ними вас может ожидать неприятный сюрприз.

Как выбрать качественную красную икру

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке – это банка, в которой хранится продукт. Она должна быть без механических повреждений и содержать четкую информацию.

Если при взбалтывании вы не слышите бульканье – тоже хороший знак. Безопасной считается прозрачная тара – ведь так можно увидеть икру своими глазами. Там не должно быть плесени или поврежденных икринок. А еще желательно покупать ту икру, которой не более 3-х месяцев.

Красная икра на Новый год
Красная икра на Новый год
Фото: Depositphotos

Как проверить икру на качество в домашних условиях

Если вы приобрели банку икры непроверенного производителя, сможете в домашних условиях сделать экспертизу продукта. Для этого следует залить икру теплой водой, если она стала молочного цвета – это настоящая икра, а если вода осталась прозрачной – то, скорее всего, желатин.

Чтобы не испортить себе настроения, а гостям – праздничный стол, лососевую икру лучше покупать в специализированных магазинах на развес. Обязательно должно быть указано – какой рыбы эта икра. При этом цена за 80 граммов стартует уже от 200 гривен. Или же можно купить альтернативу – икру форели отечественного производителя.

Как купить вкусную и настоящую красную икру – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как правильно есть ананас: краткая инструкция от эксперта по этикету.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новогодняя игра «Шар предсказаний»: узнай, что тебя ждет в 2021 году Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото 8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны Самые популярные украшения для елки на Новый год 2021. Без COVID-19 не обошлось!
еда икра Новый год 2021
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Самые главные вонючки: ТОП-3 знака зодиака, которые не моются
Самые главные вонючки: ТОП-3 знака зодиака, которые не моются
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Популярные статьи

Вчера, 20:33Шоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

"Холостячка": появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта (видео)

Вчера, 12:33Events

Нужен подарок парню на Новый год, а идей ноль. Мы подобрали классные варианты с фото

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня 14 декабря: у Овна день любовных утех, а у Тельца будет много энергии

13 декабряШоу-бизнес

Ирина Билык и Алина Гросу в блестящих образах сделали селфи в гримерке

13 декабряFood

Как приготовить домашний зефир: рецепт Лизы Глинской

13 декабряFun

День Андрея Первозванного: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряШоу-бизнес

Светлана Лобода со скандалом покинула сцену "Золотого граммофона": что произошло (видео)

13 декабряEvents

Именины Андрея: поздравления с днем ангела

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

12 декабряFun

Как правильно гадать на Андрея-2020 и когда

12 декабряFun

Гадания на Андрея 13 декабря: как узнать имя суженого

12 декабряШоу-бизнес

Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

12 декабряFun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

12 декабряАфиша

Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

Новости партнеров

Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: топ-4 симптома
Самый проницательный знак Зодиака: его невозможно провести
Самый проницательный знак Зодиака: его невозможно провести
Как избавиться от муравьев в доме: способы, которые работают
Как избавиться от муравьев в доме: способы, которые работают
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Оладьи с капустой: рецепт от Евгения Клопотенко
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять