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Как популяризировать украинский язык в ТikTok – личный опыт блогера Андрея Шимановского

Сегодня, 12:56

Мы знаем, как очистить речь от слов-паразитов

135 с половиной тысяч подписчиков и более 2 миллионов лайков. И это благодаря коротким обучающим видео о правилах украинского языка. Звучит как вымысел, но это реальная история украинского тик-токера Андрея Шимановского. Он доказал, что можно быть модным, рассказывая об ударениях и падежах. Как ему удается ликбез среди молодежи и приносит ли это ему деньги – Андрей рассказал ведущей Юлии Галушко в эфире информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка
Фото: пресс-служба

По словам Андрея, с детства все в его окружении разговаривали на суржике, но ему это было некомфортно, поэтому он выбрал для себя чистый украинский язык. И именно его он и пропагандирует в молодежной и очень популярной сети Tik-Tok.

Блогер говорит, что у него есть театральное образование, а еще он хорошо изучал орфоэпию, к тому же в Tik-Tok такого никто не снимает, поэтому и занял эту нишу.

Можно ли заработать на украинском языке в соцсетях?

Андрей говорит, что берет рекламу учебных программ и только тех, которые сам прошел. За полгода у него было только две рекламные интеграции. Несмотря на то, что предложений у него много от рекламодателей, но блогер не берется за них.

Как слова-паразиты влияют на речь человека

У Андрея они тоже есть, говорит блогер и называет самое популярное в своем лексиконе "скажімо".

"Короче", "блин", "понимаешь", "ну", "э" – самые популярные слова паразиты, которые делают наш язык некрасивым.

По словам тренера по ораторскому искусству Инги Кирилюк, когда человек говорит, то невольно ставит акценты на словах-паразитах. Она рассказала, что работала с мужчиной всего два занятия, где разбирали его дикцию и делали упражнения, направленные на избавление от слов-паразитов. В результате продажи в его сфере выросли в 30 раз за две недели.

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Лайфхаки, чтобы избавиться от слов-паразитов

1. Квакайте или кукарекайте

Делайте это каждый раз, когда говорите слово-паразит. Эту игру лучше всего практиковать во время обычной беседы.

По словам эксперта, мы говорим слова-паразиты, когда спешим и когда не можем вспомнить необходимое слово. Поэтому старайтесь говорить медленнее.

2. Записывайте себя на камеру

Когда пересмотрите видео, то поймете, в чем проблема, где ваши слабые стороны и от каких слов необходимо избавится.

3. Штраф за слова-паразиты

Правда, контролировать себя самостоятельно будет сложно, поэтому можно попросить друзей, указывать вам на ваши ошибки.

Как еще можно улучшить свою речь – смотрите подробнее в сюжете:

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Источники: Сегодня , theatre.love/andr-y-shimanovskiy
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