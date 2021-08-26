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Как популяризировать современную украинскую литературу – личный опыт ведущего Олега Панюты

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
26 августа, 16:00
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Ведущий "Сьогодні. Підсумки" на канале "Украина" присоединился к проекту "30 найкращих українських оповідань", в рамках которого озвучил произведение Евгения Гуцало "Скажений чорнобильський собака"
Олег Панюта озвучил произведение Евгения Гуцало "Скажений чорнобильський собака"
Олег Панюта озвучил произведение Евгения Гуцало "Скажений чорнобильський собака" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Цель проекта, организованного Радио НВ при поддержке Украинского культурного фонда, – привлечь внимание к современной украинской литературе. Профессиональное жюри отобрало 30 выдающихся рассказов независимой Украины, которые будут озвучены голосами известных украинцев. Уже осенью произведения будут размещены на платформе НВ Подкасты.

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Ранее Олег Панюта рассказал, существует ли дружба на телевидении.

Олег Панюта объясняет: присоединился к проекту, так как очень понравилась идея. По мнению телеведущего, популяризация современной украинской литературы – важная задача, которой должны заниматься все неравнодушные:

Произведение "Скажений чорнобильський собака" понравилось своей жизненностью: многие мечтают о жизни как красивой картинке. А она на самом деле часто является такой, как описана история в рассказе Евгения Гуцало.

По словам телеведущего, благородство и доброта мальчика – тот указатель, которым мы должны пользоваться, чтобы не очерстветь среди ежедневных мелочностей.

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В перечень лучших украинских рассказов вошли также произведения таких авторов, как:

  • Сергея Жадана,
  • Оксаны Забужко,
  • Юрия Издрыка,
  • Ирины Цилык,
  • Леся Подервянского,
  • Тараса Прохасько и многих других выдающихся авторов.

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Ранее мы выяснили, как научить ребенка читать быстрее и больше.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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