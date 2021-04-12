Как подобрать профессиональную уборщицу и не попасть на мошенницу

Недобросовестные работники покупают дешевые средства, которые портят мебель

Нанимаете уборщиков, чтобы поддерживали дом в чистоте – будьте готовы, ведь среди них много мошенников, которые могут почистить не квартиру, а кошелек. В Украине учащаются такие случаи. О тонкостях выбора домашних работников – далее в материале.

Сюжет Георгия Маринова, Руслана Альмухомедова и Виктора Белогорцева Видео: Сегодня

Как подобрать профессиональную уборщицу: советы по найму

Студентка Ксения несколько месяцев зарабатывала на жизнь уборкой. Говорит, в этой сфере много непрофессионалов, поэтому придирчивость в выборе не помешает.

По ее словам, многие уборщики не заканчивают уборку, втихаря что то воруют, потом просто сбегают, оставляя недомытый дом.

Также часто недобросовестные работники покупают какие то дешевые средства, которые очень сильно воняют и портят всякую мебель, покрытие полов.

Как ухаживать за мебелью и убирать пятна Фото: Depositphotos

Официальное трудоустройство. Лучше нанимать уборщиц официально через специальные организации – это надежнее, потому что есть с кого спросить, говорит специалист по подбору персонала. Эксперт по подбору персонала Татьяна Пашкина советует составить договор в письменной форме и получить ксерокопию документов вашей будущей работницы. Также хорошо было бы проверить, нет ли у этого человека проблем с законом. Требуйте также, чтобы компания, которая вам подбирает домашнего рабочего оказывала специальное страхование на случай форс-мажора – испорченной мебели, в частности.

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