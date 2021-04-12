Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как подобрать профессиональную уборщицу и не попасть на мошенницу

Сегодня, 18:48

Недобросовестные работники покупают дешевые средства, которые портят мебель

Нанимаете уборщиков, чтобы поддерживали дом в чистоте – будьте готовы, ведь среди них много мошенников, которые могут почистить не квартиру, а кошелек. В Украине учащаются такие случаи. О тонкостях выбора домашних работников – далее в материале.

Сюжет Георгия Маринова, Руслана Альмухомедова и Виктора Белогорцева
Видео: Сегодня

Как подобрать профессиональную уборщицу: советы по найму

Студентка Ксения несколько месяцев зарабатывала на жизнь уборкой. Говорит, в этой сфере много непрофессионалов, поэтому придирчивость в выборе не помешает.

По ее словам, многие уборщики не заканчивают уборку, втихаря что то воруют, потом просто сбегают, оставляя недомытый дом.

Также часто недобросовестные работники покупают какие то дешевые средства, которые очень сильно воняют и портят всякую мебель, покрытие полов.

Как ухаживать за мебелью и убирать пятна
Как ухаживать за мебелью и убирать пятна
Фото: Depositphotos

  1. Официальное трудоустройство. Лучше нанимать уборщиц официально через специальные организации – это надежнее, потому что есть с кого спросить, говорит специалист по подбору персонала.
  2. Эксперт по подбору персонала Татьяна Пашкина советует составить договор в письменной форме и получить ксерокопию документов вашей будущей работницы.
  3. Также хорошо было бы проверить, нет ли у этого человека проблем с законом.
  4. Требуйте также, чтобы компания, которая вам подбирает домашнего рабочего оказывала специальное страхование на случай форс-мажора – испорченной мебели, в частности.

Ранее мы выяснили 7 фраз, которые нельзя говорить своему руководителю, а где — лучше промолчать.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
У киевского музыканта украли две гитары прямо из авто (фото) Во Львове 11-летняя девочка поймала грабителя и передала его копам В Киеве мужчину ударили кирпичом по голове и отобрали 300 тысяч гривен (фото)
кража уборщицы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа

Популярные статьи

Сегодня, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 17:04Вкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

Новости партнеров

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Син Григорія Чапкіса розповів про стан батька
Син Григорія Чапкіса розповів про стан батька
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять