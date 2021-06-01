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Как поддержать ребенка во время сдачи ВНО – советы психолога

Сегодня, 17:25

Учитывайте особенности своего ребенка, прислушивайтесь к его потребностям, чтобы понять, нужно ему поощрение или призыв к действию

Как поддержать ребенка во время сдачи ВНО
Как поддержать ребенка во время сдачи ВНО
Фото: Pexels

В процессе обучения есть особенные периоды: экзамены, подготовка к важному тесту, когда нужно быть максимально собранным и продуктивным. Это не так просто. У многих школьников сейчас именно такой период, ведь они готовятся к тестированию и сдают ВНО. Мы пообщались с психологом Татьяной Ловчинской и выяснили самые эффективные приемы для родителей, которые позволят им поддержать своих детей в этот стрессовый период.

Психолог Татьяна Ловчинская
Психолог Татьяна Ловчинская
Фото: пресс-служба

1. Проявляйте эмпатию

Тут можно было бы написать – поддерживайте своего ребенка в этот непростой период. Но важно смотреть на ситуацию шире. Ведь иногда действительно нужен тот самый "волшебный пендель".

Учитывайте особенности своего ребенка, прислушивайтесь к его актуальным потребностям, чтобы лучше определить – нужны ли сейчас слова поощрения, похвала и поддержка или конфронтация и четкий призыв к действию.

2. Не переносите свои страхи на ребенка

Период ВНО и поступления может стать испытанием не только для самих детей, но и для их родителей. Важно научится определять, где переживания ваши, а где – вашего ребенка. И, соответственно, не переносить на него еще и свои страхи.

Если вам сложно справляться с тревогой, не бойтесь попросить о помощи близких людей или профессионального психолога, а для ребенка будьте надежной опорой в этот непростой период.

3. Научитесь управлять своим временем

Именно периоды, когда происходят изменения, становятся лакмусовой бумажкой, которая показывает, насколько человек может справляться с трудностями и идти вперед.

Преуспеть в этом помогут различные техники тайм-менеджмента. Например, расскажите своему ребенку о технике "помидора", которую разработал студент Франческо Чирилло, когда готовился к сессии. Название появилось потому, что он засекал время на кухонном таймере в форме помидора.

Суть проста: нужно сконцентрированно работать над заданием на протяжении 25 минут, а затем сделать короткий 5-минутный перерыв. А через три-четыре 25-минутных цикла советуют делать перерыв побольше, минут на 15.

4. Меняйте сферу деятельности

Если перед каждым тестом учиться в режиме нон-стоп, то вряд ли получится протянуть до конца сдачи ВНО. Готовиться и издеваться над собой – разные вещи. Стоит помнить, что ВНО – это марафон из различных тестов. Поэтому поощряйте свое чадо чередовать активную подготовку с прогулкой в парке, общением с близкими или любимой музыкой, чтобы сил хватило на весь период.

5. Разделяйте момент с "коллегами по несчастью"

Это нечто похожее на феномен разделения ответственности, только тут – разделение стресса. И даже неважно, готовишься ты с кем-то к тесту либо просто болтаешь о жизни и актуальных делах.

Поэтому не бойтесь, если ваш ребенок хочет готовиться совместно с кем-то к тестам или часто обсуждает актуальные дела со своими одноклассниками. Главное – следить, чтобы все было в меру и не мешало основной подготовке.

6. Устраивайте совместные ужины

Если в вашей семье уже есть такая традиция, это замечательно, продолжайте в том же духе. Если же нет, то на время тестирования можете ввести такое правило, чтобы устраивать совместные ужины каждый день или хотя бы пару раз в неделю.

Это поможет создать атмосферу поддержки, а также время и пространство, где ребенок может высказать свои переживания и получить совет. Только важно следить за тем, чтобы вы делали это искренне и с принятием чувств и тревог вашего ребенка.

7. Ешьте черный шоколад

Когда мозги начинают закипать от потока информации, верный способ быстро подзарядиться – это съесть пару кубиков черного шоколада, в нем не так много сахара, а эффект будет длиться дольше.

Можете также снабдить своего ребенка плиточкой шоколада на само тестирование, чтобы подзарядка для мозга была всегда под рукой.

Начало ВНО 2021 – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, что нужно взять на ВНО.

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Источник: Сегодня
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