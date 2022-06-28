Как поддержать ребенка, получившего травму или повреждения во время войны

Родителям, чьи дети пострадали от вражеских обстрелов, самим нужна психологическая поддержка, поэтому не игнорируйте ее. Тогда и вы, и ваш ребенок справитесь

Чтобы поддержать ребенка, получившего травму или повреждения во время войны, родителям самим важно не отказываться от психологической помощи / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Из-за обстрелов российских агрессоров страдают мирные люди, в том числе и ни в чем неповинные дети. Чтобы пострадавшему ребенку суметь пережить травму, душевную и физическую боль и жить дальше, ему не обойтись без помощи взрослых. Как поддержать таких детей – рассказали в МОЗ Украины.

Родителям в первую очередь нужно справиться самим, ведь дети всегда чувствуют родительскую растерянность и тревогу. Обращайтесь за помощью – есть психологи в поликлиниках, партнерские и волонтерские организации. Учитесь поддерживать ребенка всегда, чтобы он был уверен, что сможет обсудить с родителями все вопросы, поделиться любыми переживаниями.

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Если вы не объясните ребенку, что с ним происходит, то он будет накручивать себя, его мысли будут о самом худшем / Фото: unsplash.com

Также разговаривайте с ним искреннее, спокойным голосом. Доверие сформировать и построить возможно только на честности, помните это. Если вы не объясните ребенку, что с ним происходит, то он будет накручивать себя, его фантазии и мысли будут о самом худшем развитии событий.

Не вываливайте все сразу – дозируйте информацию. Постепенно объясняйте, как изменилось его здоровье, что нужно будет лечиться, проходить реабилитацию. Не перегружайте ребенка деталями и подробностями, постепенно расскажете больше со временем.

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Придется морально готовить ребенка к переменам, если он лишился руки или ноги. Важно будет говорить об изменениях в его теле, о необходимости учиться пользоваться протезом, тележкой и т.д. Поэтому вам важно вместе обсуждать его мысли и чувства, поддерживать постоянный контакт.

Найдите способы отвлечения ребенка от ситуации, которая произошла, например, через рисование, ведение дневника, новое хобби и т.д. / Фото: freepik.com

Найдите способы отвлечения ребенка от ситуации, которая произошла, например, через рисование, ведение дневника, новое хобби и т.д. Важно поддерживать круг общения вашего сына или дочери не дать им замкнуться в себе.

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Позаботьтесь о том, чтобы он оставался на связи с друзьями и сверстниками (смс, чаты, видео, звонки и т.д.). Когда ребенок будет готов принять гостей, друзья смогут его навестить. Подготовьте ребенка к общению со сверстниками. Они неизбежно спросят о случившемся и почему ребенок выглядит иначе. Поэтому ответы на возможные вопросы лучше продумать заранее.

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