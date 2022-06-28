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Как поддержать ребенка, получившего травму или повреждения во время войны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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28 июня, 10:00
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Родителям, чьи дети пострадали от вражеских обстрелов, самим нужна психологическая поддержка, поэтому не игнорируйте ее. Тогда и вы, и ваш ребенок справитесь
Чтобы поддержать ребенка, получившего травму или повреждения во время войны, родителям самим важно не отказываться от психологической помощи
Чтобы поддержать ребенка, получившего травму или повреждения во время войны, родителям самим важно не отказываться от психологической помощи / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Из-за обстрелов российских агрессоров страдают мирные люди, в том числе и ни в чем неповинные дети. Чтобы пострадавшему ребенку суметь пережить травму, душевную и физическую боль и жить дальше, ему не обойтись без помощи взрослых. Как поддержать таких детей – рассказали в МОЗ Украины.

Родителям в первую очередь нужно справиться самим, ведь дети всегда чувствуют родительскую растерянность и тревогу. Обращайтесь за помощью – есть психологи в поликлиниках, партнерские и волонтерские организации. Учитесь поддерживать ребенка всегда, чтобы он был уверен, что сможет обсудить с родителями все вопросы, поделиться любыми переживаниями.

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Если вы не объясните ребенку, что с ним происходит, то он будет накручивать себя, его мысли будут о самом худшем
Если вы не объясните ребенку, что с ним происходит, то он будет накручивать себя, его мысли будут о самом худшем / Фото: unsplash.com

Также разговаривайте с ним искреннее, спокойным голосом. Доверие сформировать и построить возможно только на честности, помните это. Если вы не объясните ребенку, что с ним происходит, то он будет накручивать себя, его фантазии и мысли будут о самом худшем развитии событий.

Не вываливайте все сразу – дозируйте информацию. Постепенно объясняйте, как изменилось его здоровье, что нужно будет лечиться, проходить реабилитацию. Не перегружайте ребенка деталями и подробностями, постепенно расскажете больше со временем.

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Придется морально готовить ребенка к переменам, если он лишился руки или ноги. Важно будет говорить об изменениях в его теле, о необходимости учиться пользоваться протезом, тележкой и т.д. Поэтому вам важно вместе обсуждать его мысли и чувства, поддерживать постоянный контакт.

Найдите способы отвлечения ребенка от ситуации, которая произошла, например, через рисование, ведение дневника, новое хобби и т.д.
Найдите способы отвлечения ребенка от ситуации, которая произошла, например, через рисование, ведение дневника, новое хобби и т.д. / Фото: freepik.com

Найдите способы отвлечения ребенка от ситуации, которая произошла, например, через рисование, ведение дневника, новое хобби и т.д. Важно поддерживать круг общения вашего сына или дочери не дать им замкнуться в себе.

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Позаботьтесь о том, чтобы он оставался на связи с друзьями и сверстниками (смс, чаты, видео, звонки и т.д.). Когда ребенок будет готов принять гостей, друзья смогут его навестить. Подготовьте ребенка к общению со сверстниками. Они неизбежно спросят о случившемся и почему ребенок выглядит иначе. Поэтому ответы на возможные вопросы лучше продумать заранее.

Также мы писали, как родителям понять стрессовую травму ребенка и что делать.

Еще читайте, как спасти психику во время войны и вернуть себе радости жизни – совет психолога.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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