Как перестать постоянно читать новости и почему это важно для здоровья

Постоянно проверяя новости и фокусируясь на плохих событиях, мы вгоняем себя в еще больший стресс. Как оставаться в курсе всего с меньшим вредом для здоровья – в статье

Постарайтесь перестать постоянно читать новости, уделяйте этому утром, в обед и вечером по 15 минут, это важно для сохранности здоровья / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Если мы читаем только плохие новости о нападении России на Украину, то приходит уныние, угнетение, отчаяние; в итоге мы продолжаем искать хорошие новости, не отпуская телефон. Почему это плохо отражается как на эмоциональном, так и физическом здоровье и что делать – в своем инстаграме рассказала психотерапевт Надежда Ширий.

Почему плохие новости вредят здоровью

В новостях мы стараемся найти успокоение, конечно, какие-то новости нас успокаивают, но в общем мы остается в постоянном напряжении, которое отражается и на нашем теле. Мы испытываем целый спектр эмоций и телесных ощущений. В итоге мозг постоянно получает сигнал об опасности, вгоняя нас в стресс еще больше.



Если новости хорошие, мы хотим себя в этом уверить еще раз, закрепить это состояние, но мы в состоянии войны поэтому одни новости будут обнадеживающие, а другие очень скорбными. К сожалению, это реальность. И нам важно принять это.

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Если постоянно следить за новостями, большинство из которых – тревожные, это негативно влияет на наше эмоциональное состояние и поведение / Фото: istockphoto.com

Такой поток информации будет постоянно посылать в мозг сигнал опасности, высокой неопределенности в будущем, а это негативно. Мы хотим знать, что дальше и иметь хоть немного контроля. Но война ежедневно вносит свои коррективы.

Как читать новости не впасть в депрессию?



Что же делать? Нам важно понимать наши собственные возможности воздействия, а остальное – отпускать.

Попробуйте проследить за своим состоянием, как вы себя чувствуете, когда большую часть дня в новостях и не занимаетесь тем, что для вас важно?

Чтобы быть в курсе событий, но в то же время не "залипать" в смартфоне или ноутбуке весь день, осознанно выделяйте определенное время на новости. Например, утром, в обед и вечером по 15 минут или какую-нибудь выборку новостей по проверенным каналам.

Направляйте свою тревогу в полезное русло, которое поддержит вашу семью, близких, страну.

Поймите, что каждый из нас сейчас выполняет свою функцию в войне против РФ. И для того чтобы быть полезным, не обязательно быть на передовой.

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