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Как отпраздновать день рождения дома: три главные составляющие праздника

Сегодня, 17:32

Психолог Юлия Чемер дала совет, как весело провести праздник дома

Мартовский карантин, локдаун и карантин выходного дня вместе взятые научили многих весело проводить время дома и ценить своих близких. Так почему бы не отпраздновать и свой день рождения тоже дома – это автоматически станет семейным праздником, говорит психолог Юлия Чемер. Она также назвала три главные составляющие замечательного дня рождения дома.

1. Кого позвать на праздник? Зовите самых близких и душевная компания обеспечена

Так уж произошло, что близкие нам люди не всегда оказываются самыми знакомыми. Вот и есть повод узнать друг друга поближе. Провести самый главный день в году – день рождения только с самыми-самыми.

2. Устройте дома кулинарное шоу с дегустацией!

Конечно, можно заказать доставку любимых блюд. Но, почему бы не превратить приготовление праздничного ужина в часть праздника? Отойдите от стандартов приготовления определенных блюд для торжества и выберите несколько неизвестных вам блюд или тех, которые хотели приготовить, но никак не доходили руки.

Всем семейным составом составьте список продуктов и начните готовить вместе. Пусть у каждого будет свой процесс приготовления, а если вас четверо и больше, то можно устроить что-то типа кулинарного шоу. Сделать красивую презентацию и оригинальную подачу ваших блюд.

3. Квест, настольные игры или караоке – веселья хватит всем!

Возвращаясь к семейному общению, узнайте у своих близких, что же они любят делать и какие бы развлечения они могли предложить.

Для детского дня рождения можно устроить квест для именинника. Доступ к сети интернет позволяет черпать бесконечные идеи и фишки такого вида деятельности. Только вы сами выбираете то, что любит именно ваш виновник торжества. А еще это оригинальный способ подарить подарок.

Для любого торжества подходят настольные игры. Их сейчас огромное количество для всех возрастных категорий, а также для разновозрастных компаний. Если вы никогда не проводили вечер настольных игр в кругу семьи или друзей – это большое упущение! Поверьте, это прекрасный способ узнать ближе друг друга и неимоверно весело провести время.

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Ну и что разбавляет нашу жизнь яркими красками? Конечно же творчество и музыка!

Можно устроить дискотеку, попеть караоке, поиграть в "Угадай мелодию" или "Покажи песню жестами". А всем доступные гаджеты позволят снять крутое видео и сделать много снимков, который на всю жизнь останутся теплыми воспоминаниями в вашем сердце.

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Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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