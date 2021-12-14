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Как избежать конфликтов и не ссориться в чатах – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
14 декабря, 17:12
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Общение в мессенджерах за последние годы стало настолько привычным, что мы уже забыли SMS-сообщения. Тем более, что в чатах можно общаться не только друг с другом, но и создавать групповые чаты с коллегами, друзьями или просто с людьми со схожими интересами
Как не ссориться в групповых чатах
Как не ссориться в групповых чатах / Фото: Коллаж: Сегодня

Групповые чаты очень часто вызывают раздражение, почти в каждом из них хотя бы раз был конфликт. Как избежать эмоционального напряжения при общении? Что делать, если конфликт все же возник, как скорей его разрешить и не повторять снова? Своими советами делится психолог Злата Гнатюк и команда мессенджера Viber.

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Конфликты существуют, это часть любого человеческого взаимодействия. Избежать их совсем не удастся, а "гасить", как только они возникают – не так уж полезно. Поэтому самое действенное, что мы можем сделать – это научиться вести себя при конфликтах и организовать адекватное пространство и верный уровень взаимодействия, когда выходить на конфронтацию будет не страшно. Ведь именно из-за конфликтных ситуаций можно лучше понять потребности и желания друг друга, прийти к согласию, быть выслушанным и прояснить мнение другой стороны.

Как контролировать свои эмоции во время конфликта в чате

Конфликты могут возникать по разным причинам. Эти причины не всегда очевидны или логичны. Можно просто быть не в настроении или раздраженным и в определенный момент "излить" свои эмоции на постороннего человека. Поэтому для начала важно научиться различать следующее: сильные эмоции в данный момент связаны с конкретным человеком и ситуацией, есть ли триггером что-нибудь другое? Если вы поняли, что ничего общего с событиями в групповом чате и вашими чувствами нет, лучше найдите другой способ справиться со своими эмоциями. Главное – не приносите их случайным людям, которые совсем не в контексте ваших ситуаций и не готовы к вашим эмоциональным всплескам. В противном случае вы просто будете играть, а собеседники могут чувствовать, что их несправедливо обидели, и разжигать конфликт еще больше.

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Каждый чат должен иметь свои правила, которые формируются в зависимости от цели общения. Администраторы могут записывать эти правила и закреплять их в чате. Поэтому если правила прописаны и проговорены, а происходит их систематическое нарушение, это может стать причиной конфликта. В таком случае бояться не стоит. Вы имеете право сообщить, что нарушены правила общения в этом чате или обсуждается что-либо неприемлемое.

Например, если это чат, в котором ведется обсуждение организации определенного события, обсуждение личных дел в нем будет лишним. В рабочем чате не стоит обсуждать, куда вы с коллегой пойдете за кофе или что делали на выходных.

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А если это школьный чат – не стоит писать посреди ночи, или во внешкольное время. Во избежание этого включайте бесшумный режим сообщений. Если вы не хотите, чтобы ваш номер телефона был в доступе, можно скрыть его в чате. Вас точно не будут беспокоить лишний раз. Вы можете указать на нарушение правил, "отметив" определенное лицо, так человек точно обратит внимание и ответит вам гораздо быстрее. Ведь эффективное функционирование чата зависит от каждого участника и каждый должен нести ответственность за свою манеру и форму. Не бойтесь здесь быть "плохим полицаем" – вы просто отстаиваете свои пределы. И если этого не делать сразу, то раздражение и злоба будет только накапливаться и в будущем может вылиться в агрессию.

Как не довести до обострения конфликта. Учимся правильно реагировать

Чтобы стычки онлайн не усиливались, следует помнить пару важных моментов:

Не бойтесь переспросить

Всегда старайтесь уточнить мнение собеседника, если что-то кажется вам непонятным или обидным — убедитесь, что вы все поняли именно так, как хотел донести участник разговора. В свою очередь старайтесь звучать четко и лаконично, чтобы другие участники понимали, что именно у вас на уме. Если вы чувствуете, что вас не воспринимают или не слышат — уточните, есть ли у человек возможность в данный момент включаться в разговор. Возможно, он в данный момент очень устал или занят другими делами, поэтому отвечает отрывисто и резко. Если говорить пока не можете вы — также сообщите, чтобы это не восприняли, как безразличие или враждебность.

Берите паузу

Никогда не пишите того, что не сказали бы кому-нибудь в глаза. Интернет часто формирует ощущение безнаказанности, где можно сказать или сделать что угодно и при этом не нести никакой ответственности за последствия. Помните, что перед вами живой человек и этим вы можете в задеть его достоинство и перейти границы. Если вы чувствуете, что реагируете на что-то очень остро и вас вот-вот захлестнет ярость – возьмите паузу. Да, будто вы вышли в реальной жизни в другую комнату выпить воды. Задайте себе вопрос, что именно случилось и задело вас. Если чувствуете, что не готовы возвращаться к обсуждению, не возвращайтесь. Лучше дать себе время остыть и все обдумать, чем импульсивно наговорить то, о чем потом будете жалеть.

Говорите о себе

Во время конфликта старайтесь не критиковать другую сторону, не разглашать категорические суждения. Дайте обеим сторонам выговориться, не перебивайте – так вы даете понять, что вам не безразлична другая сторона. Говорите с "я-посланием" — это обращение, в котором человек без обвинений говорит другому свои чувства и формулирует собственные пожелания. Открыто говорит о себе и своих потребностях, переживаниях и эмоциях, возникающих в связи с этим конфликтом, не переходите на личности.

Помните, что любой конфликт имеет положительную сторону. Он помогают взглянуть на ситуацию с разных сторон, прийти к компромиссу, учит более внимательно относиться к потребностям и ценностям других. Конфликт – точка роста, из которой рождается истина.

Лайфхаки: функции, которые упростят коммуникацию и помогут в разрешении конфликта

  • Не забывайте об обращении к человеку. Для этого в групповых чатах просто воспользуйтесь символом @ и укажите, кому вы собираетесь написать. Так вы привлечете внимание нужного человека к вашему сообщению.
  • Принимайте общие решения путем опроса – это демократический, быстрый и честный способ в групповых чатах. Отныне процесс принятия решений по поводу цвета штор в классе, бюджета ОСМД или места отдыха дружеской компании будет занимать значительно меньше времени.

  • Уважайте собственное время и ставьте чат на бесшумный режим в нерабочие часы. В онлайн-пространстве очень важно определить рабочее время и время своей доступности, если это касается рабочих чатов.
  • С помощью функции "Закрепленные сообщения", все участники чата увидят важное. Например, ваши правила чата не будут нарушаться или количество таких случаев сведется к минимуму.
  • Реагируйте на сообщения в группе. Например, в Viber сообщения можно отмечать смайлами и реакциями, в Telegram или Facebook можете поставить "+" или любой другой символ на сообщение. Все участники поймут, что вы просмотрели и получили информацию.

Читайте также: Родительские Viber-чаты: как не растеряться и не сойти с ума

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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