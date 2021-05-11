Как избавиться от пост-ковидных панических атак – советы психиатра

Процесс восстановления достаточно кропотливый, нужно минимум три месяца и дыхательными практиками тут не поможешь

Как избавиться от пост-ковидных панических атак Фото: Pexels

Панические атаки стали одним из самых распространенных пост-ковидных синдромов. Однако не все врачи знают, что с этим делать. Как избавиться подобных приступов и снова жить здорово, знает психиатр Александр Иванов, который рассказал об этом в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Почему дыхательные практики не помогут?

Тревожность и полное непонимание, что происходит с твоим телом. Так описывают панические атаки украинцы, у которых те появились после болезни на COVID-19.

"Ковидный вирус – это все же нейротропный вирус, который затрагивает нервные окончания не только в руках, ногах, но и в мозге", – объясняет психиатр.

И подход к подобным нападкам должен быть особый. Врач отмечает – дыхательные практики не помогут справиться с проблемой, зато самочувствие может еще больше ухудшиться.

Кардионагрузка поможет избавиться от панических атак

"Нужно делать кардионагрузку, идеально – ходить по лестнице, приседать, отжиматься от пола. То есть большим количеством легких усилий сжигать лишний адреналин, лишнюю глюкозу, а затем хорошо подышать – вот тогда будет идеально", – советует психиатр.

Можно ли принимать успокоительные и как избежать зависимости

Стоит быть осторожными с успокаивающим, ведь некоторые препараты могут вызвать медицинскую зависимость. Поэтому таблетки – это крайний метод – говорит специалист.

Процесс восстановления достаточно кропотливый, нужно минимум три месяца.

Что важно сделать во время панических атак

Во время панических атак нужно давать физическую нагрузку, пить холодную воду с медом. И только после кризисного момента можно выполнять дыхательные упражнения. Легкое, но не менее действенное такое: сделать глубокий вдох, затем задержать дыхание на 2-5 секунд и выпустить воздух. И повторить так 5-10 раз.

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