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Как избавиться от пост-ковидных панических атак – советы психиатра

Сегодня, 16:00

Процесс восстановления достаточно кропотливый, нужно минимум три месяца и дыхательными практиками тут не поможешь

Как избавиться от пост-ковидных панических атак
Как избавиться от пост-ковидных панических атак
Фото: Pexels

Панические атаки стали одним из самых распространенных пост-ковидных синдромов. Однако не все врачи знают, что с этим делать. Как избавиться подобных приступов и снова жить здорово, знает психиатр Александр Иванов, который рассказал об этом в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Почему дыхательные практики не помогут?

Тревожность и полное непонимание, что происходит с твоим телом. Так описывают панические атаки украинцы, у которых те появились после болезни на COVID-19.

"Ковидный вирус – это все же нейротропный вирус, который затрагивает нервные окончания не только в руках, ногах, но и в мозге", – объясняет психиатр.

И подход к подобным нападкам должен быть особый. Врач отмечает – дыхательные практики не помогут справиться с проблемой, зато самочувствие может еще больше ухудшиться.

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Кардионагрузка поможет избавиться от панических атак

"Нужно делать кардионагрузку, идеально – ходить по лестнице, приседать, отжиматься от пола. То есть большим количеством легких усилий сжигать лишний адреналин, лишнюю глюкозу, а затем хорошо подышать – вот тогда будет идеально", – советует психиатр.

Можно ли принимать успокоительные и как избежать зависимости

Стоит быть осторожными с успокаивающим, ведь некоторые препараты могут вызвать медицинскую зависимость. Поэтому таблетки – это крайний метод – говорит специалист.

Процесс восстановления достаточно кропотливый, нужно минимум три месяца.

Что важно сделать во время панических атак

Во время панических атак нужно давать физическую нагрузку, пить холодную воду с медом. И только после кризисного момента можно выполнять дыхательные упражнения. Легкое, но не менее действенное такое: сделать глубокий вдох, затем задержать дыхание на 2-5 секунд и выпустить воздух. И повторить так 5-10 раз.

Тем временем мы выяснили, как дожить до отпуска, если сил работать не осталось – антистресс-советы.

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психология психиатр паническая атака
Источник: Сегодня
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