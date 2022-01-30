Рабочие связи: может ли роман между коллегами закончиться хорошо – реальная история любви

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Служебный роман / Фото: freepik.com, imdb.com

Известный документалист Леонид Канфер опубликовал на своей странице в Facebook пост о любви. 25 января режиссер женился на редакторе телеканала "Украина 24" Светлана-Володымыре Макогонской.

Они вместе работали над проектом Леонида – документальным сериалом об истории независимой Украины "30 лет свободы".

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В посте режиссер рассказал, что они дружили на протяжении всего проекта, а сблизиться помог случай.

У меня один из фильмов называется "А что такое любовь?" Это когда сериал закончился, я уже плотно подсев на дексаметазон, с трудом "раскашивался" – практически заново учился ходить. 14 кг плюс на гормональных это – жопа, пардон, за мой французский. Так вот, мы шли вдвоем в ресторацию, как я грохнулся посреди улицы. Подняться самому шансов – никаких. Я увидел перед собой ладошки и голос откуда сверху – метр с кепкой – сказал "поднимайся". Это был момент, когда я уже не хотел ничего: ни к докторам – все пофиг. Уехать в Израиль и там лечь к отцу рядом с Сектором Газа. И когда я снова пришел к ним, они спросили, что случилось? – Планы изменились.

В своем посте Леонид рассказал, за что полюбил Светлану:

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Как выбирал невесту? Очень просто: при попытке переезда невесты к жениху, сначала вкатились первые два чемодана. С книгами. Книги были тяжелые и тут же расставлены по полкам. Выкатывать обратно не было смысла. Потом появились картины, утюг, вазон из фильма "Леон" под псевдонимом Валентин, потом все остальное. "И это было хорошо..." А если честно, не знаю, как: по книгам, по музыке, по фильмам. Очень важно – по юмору. По глазам. От Магомаева до AC/DC... От "Моя жизнь" до "Большая прогулка" с Луи де Фюнесом. От Костенко до "Овода". Все совпадает. И все эти сказки про возраст – ерунда, потому, что, если человек подлец, это не зависит от возраста. Если порядочен – это не с возрастом приживается. Невозможно человека научить порядочности. Нельзя жить только интересами, а не ценностями.

Светлана-Володымыра Макогонская (теперь – Канфер) родом со Львова. Ранее работала корреспондентом областного телевиденья, потом на каналах "112 Україна", ZIK, "Еспресо", а также в Film.ua Group. Сегодня Светлана медиаменеджер "Медиа Группы Украина".

Леонид Канфер родился в Минске. Работал в Белоруссии, России, Израиле, Германии, Украине. Его работы отмечены премиями ТЭФИ и Нью-Йоркского международного фестиваля документального кино.

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