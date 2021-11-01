Исследование: За 13 лет почти 400 человек погибли при попытке сделать селфи

Согласно данным, опубликованным в научном журнале Journal of Travel Medicine, начиная с 2008 года 379 человек в мире погибли, делая селфи. Аналитики отмечают, что это число продолжает расти.
В среднем с начала 2021 года каждую неделю один человек погибал, пытаясь сделать селфи.
Исследование провели семеро ученых испанской организации Foundation iO, которая занимается изучением тропических болезней. Они изучили статистику гибели людей, связанных с селфи, в период с января 2008-го по июль 2021.
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В основном были изучены новостные сообщения в 50 странах мира. Интересно, что больше всего людей погибло в Индии — 100. На втором месте оказались сразу две страны – США (39) и Россия (33).
В топ-10 стран с наибольшим количеством смертей из-за селфи вошли:
- Пакистан,
- Бразилия,
- Австралия,
- Испания,
- Индонезия,
- Мексика,
- Боливия,
- Великобритания.
Ученые объяснили, что в Индии люди гибли, когда высовывались из окон или дверей поездов в попытке сделать селфи.
В США и России смертность из-за селфи в основном объясняется большой площадью стран и их туристическими местами.
Согласно отчету, большинство людей погибли во время селфи, сорвавшись с водопада, скал и крыш. Таких случаев зафиксировано 216. Еще 123 человека погибли в результате ДТП, 66 – утонули, 24 – от огнестрельных ранений и 17 – от диких животных.
Две трети всех жертв — мужчины. Что касается возраста пострадавших:
- 41% — люди до 19 лет,
- 37% — люди от 20 до 29 лет.
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