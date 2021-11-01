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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Исследование: За 13 лет почти 400 человек погибли при попытке сделать селфи

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
1 ноября, 12:12
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Аналитики отмечают, что люди не осторожны в попытке сделать красивый кадр. Большинство срывалось с высоты, гибни в ДТП и тонули
Селфи стали одной из причин гибели людей
Селфи стали одной из причин гибели людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно данным, опубликованным в научном журнале Journal of Travel Medicine, начиная с 2008 года 379 человек в мире погибли, делая селфи. Аналитики отмечают, что это число продолжает расти.

В среднем с начала 2021 года каждую неделю один человек погибал, пытаясь сделать селфи.

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Исследование провели семеро ученых испанской организации Foundation iO, которая занимается изучением тропических болезней. Они изучили статистику гибели людей, связанных с селфи, в период с января 2008-го по июль 2021.

В основном были изучены новостные сообщения в 50 странах мира. Интересно, что больше всего людей погибло в Индии — 100. На втором месте оказались сразу две страны – США (39) и Россия (33).

В топ-10 стран с наибольшим количеством смертей из-за селфи вошли:

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  • Пакистан,
  • Бразилия,
  • Австралия,
  • Испания,
  • Индонезия,
  • Мексика,
  • Боливия,
  • Великобритания.

Ученые объяснили, что в Индии люди гибли, когда высовывались из окон или дверей поездов в попытке сделать селфи.

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В США и России смертность из-за селфи в основном объясняется большой площадью стран и их туристическими местами.

Согласно отчету, большинство людей погибли во время селфи, сорвавшись с водопада, скал и крыш. Таких случаев зафиксировано 216. Еще 123 человека погибли в результате ДТП, 66 – утонули, 24 – от огнестрельных ранений и 17 – от диких животных.

Две трети всех жертв — мужчины. Что касается возраста пострадавших:

  • 41% — люди до 19 лет,
  • 37% — люди от 20 до 29 лет.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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