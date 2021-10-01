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Instagram-аккаунты Кардашьян и Бибера негативно влияют на психику. Рассказываем почему

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
1 октября, 12:55
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Исследование Facebook, которое просочилось в Сеть, показывает, что подписчики Instagram-аккаунтов знаменитостей испытывают негативные чувства после просмотра контента
Посты знаменитостей негативно сказываются на ментальном здоровье, хотим мы этого или нет
Посты знаменитостей негативно сказываются на ментальном здоровье, хотим мы этого или нет / Фото: instagram.com/justinbieber, instagram.com/kimkardashian

Внутреннее исследование Facebook, которое удалось заполучить журналистам The Wall Street Journal, пролило свет на влияние соцсетей на нашу жизнь. Аналитики компании опросили 100 000 пользователей Instagram в девяти странах, включая США, Австралию, Францию и Бразилию, еще в марте и апреле 2020 года.

Исследование под названием "Социальное сравнение в Instagram" показало, что люди чаще всего смотрят аккаунты знаменитостей. Контент, который постят звезды, негативно влияет на ментальное здоровье в большей или меньшей мере. Все потому, что люди сравнивают свою реальность и собственные посты с тем, что происходит в жизни лидеров мнений.

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Также посты и сториз инфлюенсеров – это почти половина всего контента, который пользователи видят в Instagram. Просмотр большего количества такого контента был связан с сильными отрицательными сравнениями.

Так, наиболее негативное влияние на психику пользователей оказали аккаунты Ким Кардашьян, Джастина Бибера, Чарли Дамелио, Арианы Гранде и Кендалл Дженнер.

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В то же время, те, кто подписан на Эллен Дедженерес, Уилла Смита и футболиста Неймара, испытали меньше негативных последствий.

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Компания Facebook Inc. должна дать показания на слушаниях в Сенате о влиянии своей продукции на психическое здоровье, особенно молодежи.

Вопрос о том, как влияют соцсети на нашу жизнь, поднимался психологами давно. Идеальная картинка, которую люди видят в Instagram, на самом деле прямо противоположна реалиям. Как бороться с этим – никто не знает. Пока компании продолжают искать способы обезопасить пользователей, нам же остается не принимать все видимое за правду, тщательно отсеивать контент и больше времени уделать реальной жизни и ее красотам.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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