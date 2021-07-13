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Груминг в интернете: кого интимными фотографиями шантажируют чаще всего

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 июля, 11:04
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В Украине за прошедший год 2 тысячи несовершеннолетних украинцев стали жертвами онлайн-груминга. Жертвами насилия в интернете становятся дети с 5-6 лет
Кого интимными фотографиями шантажируют чаще всего
Кого интимными фотографиями шантажируют чаще всего / Фото: Unsplash

В этом не хотят признаваться ни дети, ни родители. И сейчас это одна из самых распространенных проблем подростков. Две тысячи несовершеннолетних украинцев в прошлом году стали жертвами онлайн-груминга. Это когда взрослые незнакомцы втираются в доверие, давят на детей, требуют интимные фото, шантажируют ними или еще хуже – продают извращенцам! Как не попасть в неприятности и уберечь своих детей – далее в материале.

Читайте также, что делать, если ваши интимные фото попали в Сеть.

Что такое онлайн-груминг и сколько детей от него уже пострадали

Шантажисты сбывают порно с участием детей. Пишут им в соцсетях, втираются в доверие и требуют фото или даже видео интимного характера.

По словам главного инспектора Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Романа Сочка, каждый третий день департамент получает обращение по распространению, привлечению детей к порнографии, в том числе путем онлайн-грумнига.

Официальной статистики, сколько детей пострадали от притязания в интернете – нет. Поэтому корреспондентка Сегодня пришла в обычный столичный парк, чтобы спросить у молодежи, как часто им пишут незнакомцы и хотят большего, чем просто общение.

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По словам подростков, кто-то начинает просто общаться, а потом просто присылает интимное фото, другие предлагают интим, а есть и такие, кто угрожает. И зачастую дети ничего не говорят своим родителям, ведь бояться их реакции.

Редко, но все же решаются подростки жаловаться официально: на горячие линии помощи пострадавшим от насилия. Из-за карантина таких обращений стало больше. Если раньше на онлайн-груминг жаловались около сотни детей, то сегодняшняя цифра уже шокирует – 2 тысячи детей в год.

Кто чаще становится жертвой онлайн-груминга

Директор Департамента Национальных горячих линий и социальной помощи общественной организации "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк говорит, что взрослые люди цепляют тех подростков, у которых нет хороших отношений с родителями, которые очень закрыты от общества и не имеют друзей. Взрослый человек понимает, что если начнет шантажировать этого подростка – он просто ни к кому не обратится за помощью.

Чем грозит онлайн-гурминг – личная история подростка

Несовершеннолетняя девушка переписывалась с иностранцем. Он попросил сбросить интимные фото в обмен на свои, а потом – начал шантажировать девушку. В итоге она чуть ли не покончила с собой.

По словам Алены Кривуляк, мужчина разослал эротические фотографии и видео ребенка всем друзьям, подписчикам ребенка. Для девочки это был огромный шок, ведь одноклассники начали травить ее за это. И в голове девочки созрела мысль покончить с собой.

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Родители даже не догадывались, что у ребенка такие проблемы. Но девушка все же решилась поговорить с ними и перешла в другую школу. Выносить так сказать сор из избы не хотят и взрослые. Потому что сами боятся осуждения.

Эксперт по безопасности детей Елена Лизвинська, говорит, что у нас очень низкая толерантность к чужим ошибкам. То есть, люди не получают поддержку.

А чтобы такого не допустить она советует говорить с детьми о возможной опасности, когда дарите ребенку мобильный телефон. Потому что жертвами насилия в интернете становятся дети с 5-6 лет.

Тем временем мы выяснили, чем эмоциональное выгорание опасно для здоровья и почему украинцы этого не понимают.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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