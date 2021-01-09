Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

Астрологический прогноз на 9 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 9 января 2021 года. День будет насыщен встречами и знакомствами. Сможете решить многие вопросы связанные как с работой, так и с личной жизнью. Но вы все же постарайтесь найти время для отдыха и дел, которые доставляют вам удовольствие.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Овна

Сегодня идеальный день, чтобы показать, на что вы способны. И показать в первую очередь себе, ведь в последнее время у вас начали появляться какие-то саморазрушительные мысли. Гоните их прочь и не зацикливайтесь на негативе!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Тельца

Сегодня может произойти форс-мажорная ситуация, которая потребует от вас быстрой реакции. Постарайтесь не мешкать и не отвлекаться, сейчас нужна ваша полная концентрация. К вечеру ситуация улучшится, и вы сможете немного выдохнуть. Можете даже позволить себе бокальчик вина, чтобы снять напряжение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Близнецов

Сегодня идеальный день для знакомств, свиданий и страстных поцелуев. Возможно, мимо вас пролетел купидон, а возможно, вы просто устали от постоянной работы и теперь душа требует любви и нежности. Так позвольте же себе эти прекрасные чувства, и будет вам счастье!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Рака

Постарайтесь сегодня быть более избирательными в общении. Это все объясняется вашей вспыльчивостью и резким перепадом настроения. Если не хотите испортить отношение с кем-то, просто перестаньте постоянно ныть, кричать, возмущаться и подкалывать всех. Если сдерживаться не можете – лучше проведите этот день в одиночестве!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Льва

Один телефонный звонок способен сделать вас самым счастливым человеком на земле! Причем это может касаться не только работы и денег, а и личных отношений. Порадуйтесь как следует – хорошее настроение творит чудеса.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Девы

День какой-то сумбурный, и в воздухе витает запах ссоры и конфликта. Нужно постараться, как Ирина Алегрова развести эти нехорошие тучи руками и исключить любой негатив. Из-за локдауна его и так слишком много! Поэтому порадуйте себя чем-то приятным и любимым – не важно, что это будет: еда, одежда, фильм, книга или бокал вина. Просто сделайте это!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Весов

Вы сегодня еще тот решала. Любой вопрос по дому или в быту вы решите очень просто и будете только удивляться, почему так долго тянули с решением. Но вот ремонт сегодня точно начинать не стоит. Лучше исправьте то, что уже есть, и наведите порядок!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Скорпиона

Не берите на себя слишком много, если не хотите уже к обеду слечь уставшим и с синяками под глазами. Отрегулируйте сон, питание и введите спорт – вам это сейчас сильно нужно. Мало того, что вы из-за работы и недосыпов выглядите частично как зомби, так еще и настроение такое же. Исправьте это немедленно!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Стрельца

Сегодня вы будете трудиться в поте лица, а потом вас посетит гениальная мысль о том, что вы многое на себя взяли и тянете чужую ношу. Как только вы об этом задумались, бросайте эту самую ношу и переключайтесь на то, что нужно вам. Например, выпить чашку кофе с круасаном!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Козерогов

Сегодня вам нужно стать неким дипломатом, чтобы решить свои личные проблемы! Вы можете заняться домашними вопросами или, наконец, уделить внимание отношениям с любимым человеком, который ждет не дождется вас. Купите домой пиццу и любимый напиток семьи, и молча под "Кудряшку Сью" уладятся все недомолвки.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Водолея

Вы сейчас спокойно можете позволить себе заняться теми делами, до которых руки не доходили. Они потребуют от вас больше энергии, но оно того стоит. Можно смело поэкспериментировать с имиджем – это отлично скажется и на рабочих делах, и на личных.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 января 2021 года, для Рыб

Старайтесь сегодня распределить нагрузку так, чтобы сил хватило на все запланированное. А самое главное – на себя! Порадуйте себя чем-то приятным и перестаньте пытаться оправдать чужие ожидания – вам это не нужно. Лучше займитесь тем, что доставляет удовольствие!

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