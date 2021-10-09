Гороскоп на сегодня 9 октября для всех знаков зодиака: Водолеи, день будет просто восхитительным

Астрологический прогноз на 9 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 9 октября 2021 года. Этот выходной располагает к страстным чувствам, соблазнам и полному отключению от насущных дел, о чем впоследствии многие пожалеют.

Реклама

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Овна

Вас еще не пригласили в гости? Тогда устройте праздник самостоятельно и не забудьте позвать друзей, потому что самим развлекаться совершенно не так интересно. Не разбрасывайтесь собственными идеями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Тельца

Реклама

Сегодня сработает принцип домино. Вам останется лишь приложить небольшое усилие в правильном направлении, а все остальное произойдет само. Вас ожидает какое-то неординарное событие, о котором не стоит никому говорить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Близнецов

Не берите на себя чужих проблем, вам и своих достаточно. Наоборот, сегодня вы можете взваливать поручения на семью, друзей или близких людей, не опасаясь, что их не выполнят. Все будет сделано в лучшем виде.

Реклама

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Рака

Вы стоите на пороге обновления, и только от вас зависит, каким окажется ваше будущее. Будьте предельно честны с собой. Действуйте быстро и без суеты. Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Льва

Вас ожидает приятный сюрприз. В течение всей недели вы слишком много энергии отдавали работе, теперь пришло время шикарного отдыха. Оптимально взять отпуск, после которого вы с новыми силами приступите к делу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Девы

Воспользуйтесь предоставленным сегодня шансом без малейших колебаний. Не так уж часто судьба бывает к вам так внимательна. Помогите тем, кто просит помощи, но не растрачивайте себя без остатка на чужие проблемы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Весов

Сегодня – день выбора и предложений. Если не вам представится такой шанс, тогда вы сами проявите инициативу и забросайте интересными предложениями близких вам людей. Устройте им праздник души и тела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня постарайтесь не пасть жертвой ревности. Выкарабкиваться из ситуации придется долго и утомительно, так что изначально лучше не доводите до этого. Чтобы исправить ситуацию, отправляйтесь в путешествие.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Стрельца

Отличный день для всевозможных нововведений и перемен. Если вы давно планировали сменить имидж – этот день прекрасно подходит для смелых экспериментов. Вы способны перевести в шутку даже серьезную проблему.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Козерога

Все, что вы сегодня будете делать или говорить, будет основано на собственном многолетнем опыте. Если у кого-то возникнут претензии – отсылайте всех к первоисточникам. Радуйтесь тому, что имеете, и не жалуйтесь на судьбу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Водолея

Прекрасный день для того, чтоб разобраться чуть ли не со всеми отложенными делами. А вечер лучше всего провести в компании любимого человека. Хотите получить исчерпывающий ответ – формулируйте вопрос правильно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2021 года, для Рыб

Этот выходной пойдет совсем не так, как вы планировали. Не смущайтесь по поводу комплиментов – вы их заслужили. Вы достойны даже большего, просто нужно отбросить сомнения и поверить в себя, тогда все наладится.

Ранее мы рассказывали, что подарить женщине по ее знаку зодиака.