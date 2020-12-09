Гороскоп на сегодня 9 декабря: Львы будут всезнайками, а Девам нужно быть спокойнее
Астрологический прогноз на 9 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на среду, 9 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Овна
Не все у вас может получиться легко и просто, поэтому не пытайтесь успеть сделать все и даже больше. Не делайте через силу, действуйте согласно намеченному плану и старайтесь делать свою работу хорошо. А вот вечер можете смело посвятить любимому человеку – он ждал вашего внимания, как настоящий Хатико.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Тельца
Сегодняшний день пролетит для вас, как ракета Илона Маска. Миллиардером вы себя вряд ли почувствуете, но добиться успеха в делах получится однозначно. Вечером можете раскошелиться на бутылочку Cristal и отпраздновать свой успех в кругу влиятельных друзей.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Близнецов
Вас ждет очень насыщенный день, когда все, за что вы не возьметесь, будет иметь успех. Главное – заполнить свой график до отвала. Вечером наешьтесь как следует и даже позвольте себе напиться. Постарайтесь все же себя контролировать, чтобы не написать интимную sms бывшему или не рассказать коллегам то, чего знать им не стоит.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Рака
Смело беритесь за дела, до которых никак руки не доходили – сегодня вы можете все. А еще плюс в том, что вы будете слишком заняты – не будет времени, чтобы выяснять отношения с любимым человеком. Загрузите себя по полной!
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Льва
Не стройте сегодня из себя всезнайку и не навязывайте другим свое мнение. Мало того, что вы не сможете нормально построить диалог с людьми, так еще и нервничать начнете и обижаться. Как говорится – нужно быть проще, и к вам потянутся люди. Ну или хотя бы не будут сбегать от вас!
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Девы
Как говорил Карлсон из известного мультика: "Спокойствие, только спокойствие". Именно оно поможет вам сегодня довести все запланированное до конца и получить отличный результат. Вечером можете смело отправляться на шопинг – получится отхватить что-то стоящее.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Весов
День для реализации всех ваших желаний, задумок и хотелок. Просто Николая, Новый год и День рождения в одном флаконе. А вы что? Радуйтесь, конечно! Не старайтесь найти подвох или выяснить, откуда все взялось. Просто принимайте все с благодарностью и наслаждайтесь жизнью.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Скорпиона
Чтобы исключить хоть какие-то ошибки в решении рабочих дел, постарайтесь взять себя в руки и закрыть рот. Вот правда, вспомните, сколько всего было сказано не вовремя, и потом эта информация даже играла против вас. Займите выжидательную и созидательную позицию, и будет вам счастье.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Стрельца
С вас сегодня будет переть творчество, пытаясь увести вас от обычных и скучных дел. Старайтесь не убивать в себе это, а проявить в работе, повседневных делах, и увидите, что жить можно интереснее. Вечером обязательно допишите в свою карту желаний несколько хотелок, ведь они обязательно сбудутся.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Козерога
Сегодня вы станете человеком-планером. Подбить итоги года сможете чуть позже, а вот планировать захват вселенной нужно уже сейчас. Постарайтесь прописать все свои цели не только рабочие, а и личные на бумаге вместе со всеми сроками, желаемым результатом и даже мелкими шагами, которые необходимо сделать. Это трудоемкая работа, но очень вдохновляющая!
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Водолея
С вас негатив сегодня будет просто выпирать. Поэтому постарайтесь сразу загрузить себя работой или спортом, чтобы выплеснуть всю агрессию. А вот потом только беритесь за обсуждение каких-то дел по работе или решение личных вопросов. Иначе косой взгляд или, чего доброго, толкотня в метро доведет вас до бешенства.
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Рыб
Задачи сегодняшнего дня важно решать без помощи посторонних людей. Во-первых, вы со всем способны справиться самостоятельно, а во-вторых, потом вы еще кому-то что-то должны будете. Вечер оставьте для любимых расслабляющих процедур – медитация, чтение, горячая ванна или душевный фильм обеспечат вам душевное равновесие.
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