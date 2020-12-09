Гороскоп на сегодня 9 декабря: Львы будут всезнайками, а Девам нужно быть спокойнее

Астрологический прогноз на 9 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 9 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Овна

Не все у вас может получиться легко и просто, поэтому не пытайтесь успеть сделать все и даже больше. Не делайте через силу, действуйте согласно намеченному плану и старайтесь делать свою работу хорошо. А вот вечер можете смело посвятить любимому человеку – он ждал вашего внимания, как настоящий Хатико.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодняшний день пролетит для вас, как ракета Илона Маска. Миллиардером вы себя вряд ли почувствуете, но добиться успеха в делах получится однозначно. Вечером можете раскошелиться на бутылочку Cristal и отпраздновать свой успех в кругу влиятельных друзей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Близнецов

Вас ждет очень насыщенный день, когда все, за что вы не возьметесь, будет иметь успех. Главное – заполнить свой график до отвала. Вечером наешьтесь как следует и даже позвольте себе напиться. Постарайтесь все же себя контролировать, чтобы не написать интимную sms бывшему или не рассказать коллегам то, чего знать им не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Рака

Смело беритесь за дела, до которых никак руки не доходили – сегодня вы можете все. А еще плюс в том, что вы будете слишком заняты – не будет времени, чтобы выяснять отношения с любимым человеком. Загрузите себя по полной!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Льва

Не стройте сегодня из себя всезнайку и не навязывайте другим свое мнение. Мало того, что вы не сможете нормально построить диалог с людьми, так еще и нервничать начнете и обижаться. Как говорится – нужно быть проще, и к вам потянутся люди. Ну или хотя бы не будут сбегать от вас!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Девы

Как говорил Карлсон из известного мультика: "Спокойствие, только спокойствие". Именно оно поможет вам сегодня довести все запланированное до конца и получить отличный результат. Вечером можете смело отправляться на шопинг – получится отхватить что-то стоящее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Весов

День для реализации всех ваших желаний, задумок и хотелок. Просто Николая, Новый год и День рождения в одном флаконе. А вы что? Радуйтесь, конечно! Не старайтесь найти подвох или выяснить, откуда все взялось. Просто принимайте все с благодарностью и наслаждайтесь жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Скорпиона

Чтобы исключить хоть какие-то ошибки в решении рабочих дел, постарайтесь взять себя в руки и закрыть рот. Вот правда, вспомните, сколько всего было сказано не вовремя, и потом эта информация даже играла против вас. Займите выжидательную и созидательную позицию, и будет вам счастье.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Стрельца

С вас сегодня будет переть творчество, пытаясь увести вас от обычных и скучных дел. Старайтесь не убивать в себе это, а проявить в работе, повседневных делах, и увидите, что жить можно интереснее. Вечером обязательно допишите в свою карту желаний несколько хотелок, ведь они обязательно сбудутся.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Козерога

Сегодня вы станете человеком-планером. Подбить итоги года сможете чуть позже, а вот планировать захват вселенной нужно уже сейчас. Постарайтесь прописать все свои цели не только рабочие, а и личные на бумаге вместе со всеми сроками, желаемым результатом и даже мелкими шагами, которые необходимо сделать. Это трудоемкая работа, но очень вдохновляющая!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Водолея

С вас негатив сегодня будет просто выпирать. Поэтому постарайтесь сразу загрузить себя работой или спортом, чтобы выплеснуть всю агрессию. А вот потом только беритесь за обсуждение каких-то дел по работе или решение личных вопросов. Иначе косой взгляд или, чего доброго, толкотня в метро доведет вас до бешенства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года, для Рыб

Задачи сегодняшнего дня важно решать без помощи посторонних людей. Во-первых, вы со всем способны справиться самостоятельно, а во-вторых, потом вы еще кому-то что-то должны будете. Вечер оставьте для любимых расслабляющих процедур – медитация, чтение, горячая ванна или душевный фильм обеспечат вам душевное равновесие.

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