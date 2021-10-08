Гороскоп на сегодня 8 октября для всех знаков зодиака: Козероги, вам предстоит перевоплощение

Астрологический прогноз на 8 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 8 октября 2021 года. Этот день подходит для активных действий, все задуманное и запланированное ранее получится реализовать без проблем.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Овна

Вами движет оптимизм. Вы сегодня настолько активны, что коллеги не успевают следить за ходом ваших мыслей. Утихомирьте хоть ненадолго свою неуемную энергию. Если этого не сделать, то заснуть вечером будет проблематично.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Тельца

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Не огорчайтесь, если вы не сможете достичь цели. Приобретенный опыт не менее ценен. Зато в следующий раз у вас получится лучше. Сегодня вас потянет на авантюры и поиски приключений. Подумайте о безопасности.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Близнецов

Вам, как воздух, нужны перемены. Возможно, они даже произойдут, минуя вашу волю. Вам придется заняться незнакомым делом, и при этом не ударить лицом в грязь, чтобы не уронить свой авторитет в глазах окружающих.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Рака

Сегодня намечается конфликт, избежать которого возможно, если пойти на двусторонний компромисс. День вообще будет наполнен сюрпризами и раскрашен яркими красками. А ваша реакция позабавит друзей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Льва

Ваше сегодняшнее настроение и самочувствие оставляет желать лучшего. Самое подходящее лекарство от хандры на выбор – интересная книга, хобби, беседа с друзьями или уход с головой в работу, которая затягивает.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Девы

Давно вы не были так рассеяны, как сегодня. А все потому, что голова занята не тем. Подумайте, что вас тревожит и не отмахивайтесь, а тем более – не убегайте от проблемы. Если нужна помощь – вспомните о друзьях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Весов

Вас будут одолевать навязчивые идеи, возможно – не ваши. Энергии для решения всевозможных вопросов у вас будет предостаточно. Вот только повремените с действиями, связанными с деньгами, особенно чужими.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Скорпиона

Вы окажетесь в центре внимания сегодня. Только взгляды чаще всего будут завистливые, а потому поменьше доверяйте льстивым комплиментам в свой адрес. Человеку свойственно следовать законам толпы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Стрельца

Вам будет сложно собраться с мыслями и решиться на какие-то важные действия. Не делайте ничего через силу – организм вам этого не простит. Вы сами почувствуете, когда будете готовы, а пока возьмите тайм-аут.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Козерога

Ваш внешний вид сегодня будет иметь большое значение. Так что продумайте детали своего имиджа, чтобы все гармонировало – и снаружи, и внутри. Даже если вы в душе боитесь – наденьте маску спокойной самоуверенности.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Водолея

Большую часть дня вы проведете в развлечениях и пустой болтовне. Однако не стоит забывать о работе. Ваши деловые партнеры ждут от вас активных действий. Если не уверены в себе – лучше ничего никому не обещайте.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 8 октября 2021 года, для Рыб

Если вы умудритесь попасть под раздачу – спорить будет бесполезно. Лучше сразу соглашаться – так вы в разы сократите это неприятное время. Поездки в этот день будут полезными – вы найдете то, что долго искали.

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