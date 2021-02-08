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Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

Сегодня, 05:57

Астрологический прогноз на 8 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 8 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливыми!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Овна

Сегодня нужно быть предельно тактичным и внимательным к окружающим. Это поможет избежать недоразумений и сохранит ваши нервные клетки. Не упустите шанс завести полезные связи, обсудить перспективы. А вечер посвятите любимому человеку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Тельца

Не стоит браться за все сразу, чтобы не упустить что-то действительно важное. Старайтесь обойтись без посторонней помощи, ведь вы сами способны добиться многого. Во второй половине дня можно запланировать разговор с начальством – он приблизит вас к тому, что вы хотите.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Близнецов

Не стоит торопить события и бежать на помощь к тому, кто ее не просит. Избегайте общения с теми, кто вас раздражает и злит. Лучше займитесь созиданием и анализируйте происходящее, делая выводы. Вечер посвятите себе и своему хобби.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Рака

Хорошее время, чтобы отправиться в путешествие или хотя бы запланировать его. Вам просто необходима встряска и смена обстановки. В работе не стоит лезть на рожон и проявлять чрезмерную инициативу, чтобы потом не отгребать за всех. Личная жизнь порадует насыщенным вечером со свиданием, душевными разговорами и страстью.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Льва

Сегодня все будет идти по плану. Старайтесь не торопить события, чтобы не упустить что-то важное. С самого утра запланируйте задачи на день и правильно расставьте приоритеты. Вторую половину дня посвятите себе – почитайте книгу, сделайте маску, примите теплую ванну и расслабьтесь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Девы

Сможете сегодня наконец начать проект, который давно планировали. Если в этот день поступят интересные предложения – не теряйте времени, принимайте их. Вторая половина дня благоприятна для различных оздоровительных процедур. Позаботьтесь о себе!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Весов

Сегодня вашим главным вектором станут деньги! Вы будете стремиться улучшить финансовое положение, чтобы позволить себе все, что хотите. Но вместе с тем речь идет и о вашей самореализации, которая требует доработок и усовершенствования. Не сдерживайте себя: курсы, вебинары, консультации – выбирайте свой формат и приступайте к делу!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Скорпиона

Пытаясь реализовать все, что запланировали ранее, вы можете столкнуться с проблемой. Но она не должна стать стопором – вам просто следует уделить больше времени на решение всех спорных вопросов, и потом все станет на свои места. Наберитесь терпения!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Стрельца

Сегодня у вас будет максимальная загрузка: различные проекты, дела, задачи... Вас это, конечно же, не испугает, а только подзадорит, поэтому и результат не заставит себя ждать. Будьте смелее в своих желаниях, и вы получите даже больше, чем хотели.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Козерога

Не стоит быть сегодня пассивными и ленивыми, когда на кону стоит ваша карьера. Если сумеете проявить себя и показать, на что способны, начальство немедля сделает вам интересное предложение. Вечером обязательно уделите время семье и поделитесь с родными приятными новостями.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Водолея

Чтобы получить то, чего вы давно добиваетесь, старайтесь действовать самостоятельно, никого к делам не привлекая. Спокойно изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Звезды советуют быстро избавляться от всего устаревшего и ненужного.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года, для Рыб

Сегодня вы рискуете не получить то, чего хотели, но расстраиваться точно не стоит. Вынесите из этого урок и двигайтесь дальше. Вы достойны лучшего, и работы это также касается. Вечером постарайтесь без спешки проанализировать свой день и расслабиться.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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