Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку
Астрологический прогноз на 8 декабря для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на вторник, 8 декабря 2020 года. Сегодня многие знаки зодиака будут преисполнены сил и энергии, которую, впрочем, придется тратить не по назначению. Внеплановые ситуации попадаются на каждом шагу. Вам важно найти пути выхода из тупиков и вывести за собой остальных.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Овна
Сегодня вам следует проявлять осторожность день во многих сферах. Будьте аккуратнее с бытовой техникой, она вас не слушается, а потому есть риск травмы. Думайте, кому что говорите, чтобы не обидеть близких людей. Поднять настроение вам поможет общение с друзьями.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Тельца
Перед вами встанет проблема выбора. Но это неплохо, раз вам есть из чего выбирать. Не надейтесь на интуицию, лучше прислушайтесь к советам окружающих. Если вы и ошибетесь, то впоследствии можно будет свернуть всю вину с себя на тех самых неудачливых советчиков.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Близнецов
Ваш язык – ваш враг. В этот день лучше помалкивать и не провоцировать конфликт с близким человеком. Понятно, что для болтливых Близнецов совет закрыть рот на замок подобен настоящей пытке. Но попробуйте реализовать себя сегодня в чем-то другом, например, в творчестве.
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Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Рака
Сегодняшний день отлично подходит для обучения и получения полезной информации. Вам будет полезно заняться накоплением знаний на будущее. Так что на сон грядущий почитайте какую-нибудь мудрую литературу. Одно из двух – либо враз поумнеете, либо быстрее уснете.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Льва
Не стоит быть слишком самоуверенными, особенно в новой и непривычной для вас ситуации. Даже на бесстрашного Льва может найтись свой капкан. Лучше прислушайтесь к совету более опытного человека. Обдуманно уходя от рисков, вы проявите не трусость, а настоящую мудрость.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Девы
Противоречивый день поджидает Дев. Хлопоты и суета в конечном итоге могут привести к знакомству с интересными людьми. Так что девиз сегодняшнего дня: не было бы счастья, но несчастье поможет. Учитесь правильно загадывать желания и формулировать свои просьбы.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Весов
Проявите внимательность в оформлении документов, иначе вам придется платить из своего кармана. А это, согласитесь, всегда неприятно и унизительно. Собственные ошибки стоят намного дороже чужих, а самые главные из них – глупость и жадность. И дело не в сумме, а в принципе.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Скорпиона
Сегодняшний день благоприятно посвятить планированию новых наработок. Подсмотрите, как действуют коллеги или конкуренты, и постарайтесь придумать что-то более новаторское. А вот с активной деятельностью лучше пока не спешить – переспите со своей идеей хотя бы ночь.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Стрельца
День сложится не так, как вам бы того хотелось, или не удастся совсем. Причина ваших проблем кроется в вашем прошлом. Вспомните свои ошибки и не допускайте их в будущем. Разговор по душам способен поднять вам настроение или же вогнать в ностальгию воспоминаний.
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Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Козерога
Не работайте физически, не носите тяжести, не перенапрягайтесь, иначе организм взбунтуется и может подвести в самый непредвиденный момент. Часто умственная работа гораздо продуктивнее, чем физический труд, но и специфика отдыха мозгов должна быть своеобразной.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Водолея
Если у вас что-то не получается, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег, друзей, единомышленников – вам не откажут. Сообща гораздо легче решать накопившиеся проблемы, чем в одиночку. Но зато и лавры победителя в случае удачи придется делить на всю компанию.
Гороскоп на сегодня, 8 декабря 2020 года, для Рыб
Сегодняшний день принесет вам интересное знакомство, которое в дальнейшем пригодится в сфере вашего бизнеса. Не факт, что это произойдет в ближайшее время, но визиточку все же сохранить не помешает. А хорошие кадры, как известно, на дороге валяются нечасто.
Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:
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