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Гороскоп на сегодня 7 октября для всех знаков зодиака: Стрельцы, меньше жалуйтесь на жизнь

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 октября, 06:50
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Астрологический прогноз на 7 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 7 октября 2021 года. День после новолуния благоприятен для выжидания и накопления сил на новые свершения, а вот действовать пока рано.

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Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Овна

Сделайте себе подарок, ведь вы его заслужили. Вот только поощрения ни от кого не дождетесь. Зато можете выдохнуть с облегчением, потому что тучи миновали и все неприятности и суета остались позади.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Тельца

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Проявите хладнокровие и не показывайте свое волнение. Заключая какую-либо сделку сегодня, вы выиграете больше, чем рассчитывали. Рано или поздно все тайное становится явным. И вам это будет только на руку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Близнецов

Если не возьметесь за ум, то голос сердца заглушит здравый голос рассудка. Подумайте, готовы ли вы жить с последствиями таких решений и советов. Иногда нужно уметь проигрывать, и сегодня именно такой день.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Рака

Если вы не будете болтать лишнего, а проявите мудрость, то сможете узнать секреты ваших коллег или оппонентов. Только не нужно ни с кем делиться этой конфиденциальной информацией. Она вам самим еще пригодится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Льва

Сегодня вам необходимо весь день быть на связи. Ни на что не отвлекайтесь и ни от кого не скрывайтесь, иначе рискуете пропустить то, чего так долго ждали. Вечером посвятите время самоанализу.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Девы

Сегодня ваш язык – ваш враг. Следите за своими словами и не хвастайтесь зря, потому что вскоре вам придется отвечать за каждое свое слово. Если чувствуете напряженность в коллективе – переведите все в шутку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Весов

Вам придется вернуться к каким-то старым нерешенным вопросам. Надев на себя маску равнодушия или надменности, вы отпугнете не только врагов, но и доброжелателей, которые могут быть вам полезны. Так что улыбайтесь почаще.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Скорпиона

Этот день может оказаться важным поворотным моментом в вашей жизни. Не топчитесь на месте, беритесь за решение глобальных вопросов, а второстепенные задания перепоручите кому-то из коллег или партнеров.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Стрельца

У вас накопилась масса работы, а времени на нее, как всегда, недостаточно. Не стоит жаловаться на жизнь, лучше сражайтесь за интересы, тем более что у вас появятся, помимо своих, еще и чужие. Только не вздумайте халтурить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Козерога

Вряд ли коллеги дождутся от вас сегодня продуктивности. Этот день больше подходит для размышлений и философствования, а не для активных действий. А вот к вечеру вас, скорее всего, будет ожидать приятный сюрприз.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Водолея

Вы рискуете натворить немало глупостей, если выпустите на волю свою энергию. Прежде чем что-то сказать, хорошенько подумайте. А еще лучше – прислушайтесь к своей интуиции. Она подскажет, как действовать в этот раз.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 7 октября 2021 года, для Рыб

Начало дня будет монотонным и скучным. Зато ближе к вечеру вам откроется практически любая дверь. И вы повеселитесь от души. Постарайтесь обходить стороной технику, потому что она вас сегодня не слушается.

Ранее мы рассказывали, что подарить женщине по ее знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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