Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

Астрологический прогноз на 6 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 6 декабря 2020 года. День будет насыщен различными событиями. Но будьте готовы к тому, что не все будет идти так, как вы запланировали. Главное – не опускать руки и активно двигаться к своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Овна

Нелегкий, но однозначно интересный период ждет вас. Коллеги будут вставлять палки в колеса, а вы все равно вырулите туда, куда нужно, не обращая внимания на завистников. Вот только дастся вам это с трудом, ведь энергии уйдет много. Вечером обязательно ее восстановите!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Тельца

Вам будет чему сегодня радоваться! Сможете легко разобраться с любым делом не только на работе, но и в личной жизни. Кроме того, даже появится возможность круто изменить жизнь к лучшему – не упустите шанс!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Близнецов

Чего вам точно сегодня делать не стоит, так это что-либо планировать. Сейчас не самый удачный период для активных действий, лучше просто хорошо делайте то, чем обычно занимаетесь. Вечером необходим хороший отдых без сериалов, соцсетей и алкоголя. Книгу вам в руки!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Рака

Важной чертой дня будет откровенность. Да-да, именно она и для всех. Это поможет отсеять людей, которые от вас что-то хотят и только ищут выгоду. А еще вы сможете встретить человека, который вам интересен и принесет в вашу жизнь любовь. А это же так мими. Наслаждайтесь!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Льва

Песня Цоя про перемены в наших сердцах постоянно звучала в вашей голове, и теперь они приключились с вами в реальной жизни. Вам будет хорошо, легко, интересно и поучительно. Цените людей, которые окажутся с вами рядом, и наслаждайтесь тем, как ваша жизнь меняется к лучшему.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Девы

Какой же у вас сегодня приятный день! Встречи с интересными людьми и старыми знакомыми, флирт и даже романтическое свидание – все это только малая часть планов на день. Вечером вы будете в легком шоке от хорошей жизни!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Весов

Ракета, пушка, хлопушка – это сегодня не про вас, ведь максимум, на который вы будете способны – дойти до кухни и заварить себе чашку кофе, который, увы, вас не взбодрит. Ну, день сегодня такой – ленивый. Позвольте себе расслабиться и ничего не делать. Это иногда даже помогает здорово отдохнуть!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Скорпиона

Ваш день будет полон различных вызовов, активностей и действий. Не стойте на месте – сейчас нельзя медлить ни секунды. Поэтому сникерс, черная шоколадка, чашка кофе – используйте любой метод личной активизации – и полный вперед!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Стрельца

Хороший, нет, просто замечательный день для отдыха и веселья. Будьте сегодня легче, не накручивайте себя по пустякам, не читайте мессенджеры и не отвечайте на комментарии. Вот просто возьмите и отключитесь от всего массового – уделите время только себе. Прогулка в парке и даже под дождем, встреча с друзьями в любимой кофейне, приготовление сложного, но любимого блюда. Проведите этот день налегке и в удовольствие!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Козерога

Этот день просто создан для любви! Вам захочется нежности, страсти, секса, и вы все это получите, если не будете слишком требовательны к партнеру. Вам нужно научиться отключаться от повседневных дел и просто наслаждаться общением с любимым человеком. Доверьтесь ему и не забивайте голову негативом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Водолея

Пора брать свою жизнь в руки и начинать действовать так, как вам бы этого хотелось. Особенно это касается отдыха и вашего личного досуга, который вы никогда не планируете и пускаете все на самотек. В результате устаете и не делаете то, что хотели бы. Пора это менять!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2020 года, для Рыб

Вы должны, вы просто обязаны хорошо отдохнуть сегодня! Необходимо просто все отставить на второе место, а на первое возвести себя. Вы тяжело работали и теперь имеете право на отдых – постарайтесь найти на это время и сделайте то, что так любите!

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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