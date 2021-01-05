Гороскоп на сегодня 5 января: Скорпион будет зажигалкой, а Скорпиону нужно заняться любимым делом

Астрологический прогноз на 5 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 5 января 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. А еще будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится реализовать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Овна

Не все идет так, как вы себе запланировали, но лучшее вас точно ждет впереди. Чтобы все, запланированное на сегодня сбылось и исполнилось, обдумывайте свои слова и действия. Спонтанность лучше оставьте на потом. Вечер с любимым человеком – лучшее, что с вами сегодня может случиться!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Тельца

Сегодня ваша напористость и активность привлекут внимание других людей, поэтому не удивляйтесь, что вы можете быть очень популярными. Вот только вам от этого ни холодно, ни жарко. Ну, разве что, раздражения будет больше! И все же, сегодня может произойти новое знакомство или поступить заманчивое предложение, которое разнообразит вашу жизнь и добавит денег на счет.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Близнецов

Вы сегодня будете сама противоречивость! Никаких компромиссов, уступок и снисхождения, ведь вы будете настоящей скалой. Это может иметь самые разные последствия, поэтому ориентируйтесь по месту. И все же лучшее, что вы можете сегодня для себя сделать – уединиться со своими мыслями и желаниями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Рака

Идеальный день, который подойдет для любого дела, за которое вы возьметесь. Старайтесь воплотить в жизнь все, что себе запланировали на сегодня, ведь будете иметь для этого все необходимое. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась – это поможет вам улучшить не только свои дела, а и настроение!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Льва

Хороший день для тех Львов, которые мечтают улучшить свое финансовое положение. А значит – для всех представителей знака, ведь они просто не терпят трудностей с деньгами. Особенно повезет тем, кто занимается творчеством – писатели, журналисты, художники, музыканты – гонорары вас здорово порадуют. А вечер будет полон романтики – наслаждайтесь жизнью!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Девы

Новый год уже наступил, а сюрпризы и подарки продолжаются. Наверное, вы были невероятно хороши в прошлом году! Впрочем, старайтесь больше времени уделить своей семье и любимому человеку – они соскучились! А вечер все же уделите себе и планированию жизни на ближайший год.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Весов

Очень хороший и удачный у вас сегодня день, дорогие Весы! Вы будете в отличном настроении и с улыбкой на лице, ваше самочувствие будет радовать так, что вы захотите отпраздновать это вечеринкой! Главное в этом деле – не напиваться до беспамятства, ведь вам нужно решить важные дела в начале года. Не теряйте голову!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Скорпиона

Вы сегодня будете зажигалкой и энергетическим батончиком! Все, за что не возьметесь, сделаете хорошо и самое важное быстро. Поэтому смело грузите себя самыми разнообразными делами и вперед к покорению мира. Старайтесь не принимать никаких важных решений, тщательно не продумав все!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Стрельца

Сегодня все будет решаться просто и легко у тех, кто занимается любимым делом. Вы прям будете шокированы, как то, что вы так любите может приносить такие большие деньги?! Но вы главное – не останавливайтесь! У вас непременно все получится, стоит только захотеть и озвучить свои желания!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Козерога

Сегодня любые задачи будут решены быстро и успешно, стоит вам только настроиться на нужную волну. А еще, важно выбирать себе правильных собеседников и партнеров, чтобы не только хорошие результаты работы были, а и процесс. Вечер необходимо посвятить тому, кого любите больше всего!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Водолея

Сегодня все ваши мысли будут заняты разборками из прошлого. А это повлечет ссоры, недопонимания и обиды. Не стоит копаться в прошлом и упиваться болью, которую вы испытывали когда-то. Старайтесь избавиться от депрессивного настроения с помощью спорта!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 января 2021 года, для Рыбы

Этот год начался с успеха любого вашего дела, поэтому все у вас может получиться – стоит только исключить из своей жизни лень и занудство. Стройте планы на будущее и покоряйте мир – у вас все непременно получится, только двигайтесь к цели, а не просто мечтайте!

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