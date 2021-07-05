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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 5 июля для всех знаков зодиака: Тельцы, действуйте по плану!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 июля, 06:50
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Астрологический прогноз на 5 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 5 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 5 июня для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на понедельник, 5 июля 2021 года. День обещает быть насыщенным и активным. А тем, кто не знает, куда себя деть, поможет разобраться в себе. В ваших руках сделать этот день лучше.

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, чем они опасны для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Овна

Любые деловые отношения сегодня будут даваться с трудом. Не пытайтесь все и везде успеть – делегируйте свои обязанности или переносите встречи на другой день. Возможны резкие и внезапные перепады настроения.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Тельца

У вас намечается напряженный день, когда на работе все кипит, дома решить все задачи не успеваете, а в отношениях с близкими возникают недоразумения. Остановитесь, выдохните и начните делать все по плану, концентрируясь на главном.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Близнецов

Не пытайтесь делать сегодня то, что вам не свойственно. Лучшим вариантом для вас станет продуманная и целенаправленная работа. Старайтесь не отвлекаться – тогда успеете сделать все, что запланировали. Вечер уделите родным людям!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Рака

Сложный период позади – впереди счастье и радость от проделанной работы и от себя. Похвалите себя и порадуйте чем-то приятным, красивым и важным. А еще обязательно уделите время спорту, которого в вашей жизни стало слишком мало.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Льва

Сегодня вы можете позволить себе все и даже больше. Любые рабочие дела будут проходить легко, встречи будут радостными, а настроение – на высоте. Не отказывайте себе в дорогой покупке, смело начинайте ремонт дома или обучение.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Девы

Вы будете на высоте в рабочих вопросах, и к вам станут обращаться за профессиональным советом. Но дома нужно быть более сдержанным и эмоционально холодным, чтобы не поддаться желанию повыяснять отношения. Вечер в компании близких людей станет лучшим завершением дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Весов

Вы можете легко сорваться и перейти на крик в общении с близкими или коллегами. Старайтесь контролировать свои эмоции, а если чувствуете, что уже закипаете, прогуляйтесь по парку или сходите в зал пометелить грушу. Вечер обещает быть интересным!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Скорпиона

Вы легко сможете принять сегодня решение о работе или личной жизни. Будьте внимательны и осторожны с окружающими, избегайте ненужных разговоров. Обязательно уделите повышенное внимание своим детям.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Стрельца

Нельзя сейчас строить грандиозные планы и давать пустые обещания – можете испортить свою репутацию. Контролируйте эмоции и следите, что и кому вы говорите, иначе конфликта и обид вам не избежать. Вечером необходим спокойный отдых.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Козерога

Не стоит сегодня слишком фантазировать на тему будущего – лучше просто начните что-то делать для достижения своих целей. Пусть это будет маленький шаг, но это лучше, чем просто мечтать. Будьте критичнее к себе, и вы непременно получите лучший результат.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Водолея

Сегодня вам в обязательном порядке необходимо прислушаться к своей интуиции, если хотите принять важное решение. Избегайте выяснения отношений с начальством и близкими – можете застрять в конфликте.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля 2021 года, для Рыб

Не стоит сегодня тратить деньги – купите не то, что хотели, и будете расстроены. С деньгами вообще нужно быть аккуратнее, следите за кошельком. Во второй половине дня займитесь тем, что приносит вам удовольствие.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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