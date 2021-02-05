Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

Астрологический прогноз на 5 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 5 февраля 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Овна

День будет довольно напряженным и стрессовым, но вы не поддавайтесь унынию и беритесь за дело. Если кто-то не принимает вашу позицию – не тратьте время на уговоры, двигайтесь дальше. Сегодня все ваши усилия увенчаются успехом!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Тельца

День просто идеальный для романтики, свиданий, сюрпризов и любви. Будьте смелее и не упускайте возможности порадовать не только любимого человека, а и себя. Это может быть какая-то мелочь или же более существенное что-то. Доверьтесь сегодня своим желаниям!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам необходима будет поддержка не только физическая, а и моральная. Поэтому будьте общительнее со своими друзьями – они смогут вас выслушать и утешить. А все свои неудачи сегодня старайтесь анализировать и воспринимать их, как трамплин к чему-то более важному и лучшему.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Рака

Сегодня вряд ли вам захочется напрягаться на работе и решать какие-то задачи вселенского масштаба. Можете себе позволить без угрызения совести немного полениться и расслабиться. А вот сплетни и различные обсуждения дел посторонних лучше оставьте другим – это только навредит вашей репутации.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Льва

Сегодня нужно будет действовать быстро, не отвлекаясь на посторонние вещи и проблемы. В первой половине дня – рабочие дела, во второй – личные. И лучше сегодня их не смешивать, если не хотите каши в двух этих сферах одновременно. Считайтесь с интересами близких и сможете избежать конфликтов.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Девы

Если вы с самого утра чувствуете себя выжатым лимоном – берите себя в руки и бодритесь, как можете: контрастный душ, крепкий кофе, черный шоколад или зеленый чай. Выбирайте, что вам ближе, и вперед к завоеванию мира! Вечером обязательно найдите время на то, чтобы очистить свое пространство от хлама!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Весов

Будьте активнее на работе и тогда получите больше свободного времени на выходных. Наберитесь терпения и займитесь спортом, чтобы выплескивать там весь свой негатив – вы станете спокойнее. Вечером уделите время для прочтения книги, желательно бумажной – отключайте все гаджеты и погружайтесь в мир букв.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Скорпиона

Непонимание коллег и начальства может привести вас сегодня в ярость. Но вы держитесь и не пытайтесь все всем высказать – просто держите язык за зубами и делайте хорошо свое дело. В результате вы будете на коне, а ваши завистники – "за бортом". Вечером отправляйтесь в любимый бар и хорошенько повеселитесь с друзьями!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Стрельца

Спорт! Вам просто необходим спорт в вашей жизни! И самое интересное, что совсем даже не для похудения он вам нужен, а для здоровья. Сколько же можно сидеть на одном месте? Звезды просто выгоняют вас на пробежку, в спортзал или в бассейн. Позаботьтесь о себе!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Козерога

Не позволяйте сегодня никаким событиям портить вам настроение и злить. Держите себя в руках и делайте то, что вам хочется именно сейчас. Принцип хорошо вам – и вашим близким будет хорошо – сегодня работает на все 100 процентов! Вечер в романтической обстановке будет очень удачным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Водолея

Идеальный день, чтобы избавиться от вредных привычек, которые вас донимают, но все силы воли не хватало. Соберитесь с силами и обратитесь за помощью, если потребуется. Вы непременно станете свободны от плохой привычки и станете еще больше гордиться собой. Можете рассчитывать на поддержку своего окружения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года, для Рыб

Стоит ответственно относиться к заданиям, которые вам дают на работе. Не спешите и не пытайтесь всем угодить – делайте все в своем темпе и вы получите хороший результат. День благоприятен для самообучения и самопознания, а также для встреч с друзьями и расширения кругозора.

Астрологический гороскоп на 2021 – смотрите видео:

Читайте также любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться