Гороскоп на сегодня 5 декабря: Овнам лучше заняться делами, а Тельцам – насладиться победами

Астрологический прогноз на 5 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 5 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Овна

Лучшее, что вы можете сегодня сделать, – уйти с головой в дела и ни на что не отвлекаться. Иначе, как только у вас появится свободное время, так сразу в голову и залезут шальные мысли, которые могут отвлечь вас от всего и подтолкнуть совершить какую-то глупость. Не ведитесь на это!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Тельца

Вы сегодня настоящий счастливчик, у которого получается все, за что бы вы не взялись. И это круто – наслаждайтесь своими победами и получайте удовольствие от того, что зачеркиваете все исполненные пункты со своего плана.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Близнецов

Вас сегодня что-то постоянно не будет устраивать – то не вкусно, это не интересно, а там слишком громко. Понятное дело, что окружающие терпеть это не будут, поэтому ваше раздражение будет находить такое же поведение у окружающих. Поэтому постарайтесь успокоиться и уменьшить максимально свои контакты сегодня. Так будет спокойнее!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Рака

Ничего сверхъестественного сегодня не произойдет, если вы, конечно, не влипнете в какую-то авантюру. Старайтесь контролировать эмоции и фильтровать свое окружение, тогда вся информация останется в одном месте, а вам не нужно будет ничего и никому доказывать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Льва

Сегодня вы сможете выиграть в колесо фортуны выгодное предложение по работе, удачное знакомство и перспективный проект. Даже не думайте лениться – вперед к достижению цели, вы все можете. Уверенность и целенаправленность вам будут необходимы, как воздух.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Девы

За что бы вы сегодня не взялись – все будет успешно реализовано, а вам будут петь хвалебные песни. Старайтесь не сильно расслаблять, но и от веселья не отказывайтесь. Мастерство поддерживать баланс между личной жизнью и работой сегодня будет очень кстати. Все будет под контролем!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Весов

Почему-то вам сегодня очень захочется поскандалить и повыяснять отношения. Старайтесь воздержаться от этого или хотя бы выбирать для этой цели достойного противника. Вечер получится жарким, если вы наконец признаетесь в своих чувствах тому, кто вам не безразличен. Дерзайте!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Скорпиона

Никаких поспешных решений принимать сегодня нельзя. Ну, конечно, если вы не хотите получить потом какое-то известие, которое вы сами же спровоцировали. Главное, что важно сегодня успеть сделать, – уделить время родителям. Вы даже не представляете, как они по вам скучают!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Стрельца

Побудьте сегодня змеей – плавные движение помогут вам оставаться в безопасности и принимать все движения гибко. Вот только в отношениях с любимым человеком ничего особенного не произойдет и вы начнете немного грустить – но это все карантин, а он ведь не навсегда. Постарайтесь взбодриться!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Козерога

Не беритесь сегодня за новые дела, а лучше подтяните все свои хвосты. Так точно результат лучше будет. Старайтесь не спешить никуда, иначе можете напортачить и корить себя до вечера за ошибки. Лучше заварите кофе – немного передохнете и подзарядитесь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Водолея

Самое важное, что вам сегодня необходимо сделать, – заняться планированием рабочих дел на ближайшие полгода. На этом поприще вас ожидает большой успех, ведь ваша голова будет усиленно работать сегодня. Идеальное время, чтобы наконец получить все, чего вы достойны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2020 года, для Рыб

Ваш звездный час настал – вы можете легко добиться успеха, как в рабочих, так и личных делах. Вас начнут слышать, главное теперь – четко говорить о том, чего вы хотите. Как только вы озвучите свои планы – получите все на блюдечке. Пользуйтесь своим голосом и не сдерживайте в своих желаниях!

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