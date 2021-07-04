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Гороскоп на сегодня 4 июля для всех знаков зодиака: Козероги, не обнажайте свою душу перед чужими людьми!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
4 июля, 06:55
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Астрологический прогноз на 4 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 4 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 4 июля для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 4 июля 2021 года. День обещает быть приятным и очень насыщенным. Старайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие, и будет вам счастье.

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Овна

Идеальный день для любых форм общения, когда вы легко сможете найти общий язык с кем-угодно. Старайтесь больше времени проводить с близкими и наслаждайтесь их компанией. Вечером добавьте нотку романтики и пригласите любимого человека на свидание.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Тельца

Вам необходимо быть сегодня максимально расслабленным и спокойным, если хотите принять правильное решение касательно рабочих дел. Стресс может выбить вас из колеи, а вам это не нужно. Вечером сможете выдохнуть и отдохнуть с прохладным бокальчиком просека.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Близнецов

Сегодня вам нужно быть максимально аккуратными с окружающими вас людьми. Не подпускайте к себе слишком близко тех, кто не вызывает доверия или раздражает вас. А еще, обязательно запишитесь к доктору, если вас что-то беспокоит – не занимайтесь самолечением.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Рака

Сегодняшний день может стать для вас настоящим стрессом из-за возникших финансовых проблем. Не паникуйте – так только усугубите ситуацию. Остановитесь, выдохните, выпейте стакан воды, прогуляйтесь и возвращайтесь к решению вопросов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Льва

Сегодня просто идеальное время для встреч с друзьями, родственниками, времяпрепровождения с детьми. Вы подпитаетесь такой невероятной энергией, что вам захочется горы свернуть. Наслаждайтесь приятной компанией, разговорами и дарите своим близким любовь!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Девы

Кто будет сегодня ленивым, тот Дева! Но если в первой половине дня вы еще сможете себе позволить поваляться на диване, то вторая половина заставит вас пахать, как лошадь. Старайтесь меньше тратить свою энергию на ненужные и второстепенные вещи и вам хватит сил сделать все, что необходимо будет.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Весов

Вас ждет очень спокойный и приятный день, который принесет моральное и материальное удовлетворение. Это вскружит вам голову и покажется, что все вокруг идеально и можно расслабиться. Но, произойдет то, что обязательно вас встряхнет. Воспринимайте это как урок!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Скорпиона

Все, что накопилось ранее, будет иметь положительный результат только тогда, когда вы сможете вытянуть себя с постели. Как бы не хотелось проваляться весь день – нельзя! Берите себя в руки, взбодритесь и начните делать то, что заставляет ваше сердце биться чаще.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Стрельца

Это воскресенье станет для вас днем встреч, свиданий, душевных разговоров и объятий. Наслаждаетесь каждой секундой. К вечеру вы почувствуете бешенный прилив сил и захочется творить чудеса. Записывайте все свои идеи в блокнот и совсем скоро они осуществляться.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Козерога

Вы будете сегодня порхать, как бабочка – налегке и с улыбкой на лице. Но, чтобы этим не воспользовались недоброжелатели, не обнажайте свою душу перед чужими и малознакомыми людьми. Вечер проведите и вовсе наедине со своими мыслями и желаниями.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Водолея

День не обещает бить фонтаном идей, планов и дел. Но заняться точно будет чем. Нельзя сегодня проявлять высокомерие и отказывать людям в помощи. А мужчинам этого знака важно уделить как можно больше внимания любимым – это поможет улучшить ваши отношения!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2021 года, для Рыб

Не стоит принимать сегодня каких то активных действий, проведите день спокойно и размеренно. Вы легко сможете настроиться на позитив, если начнете делать то, что приносит вам удовольствие. Для этого нужно поставить сегодня свои потребности превыше всего.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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