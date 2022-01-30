Гороскоп на сегодня, 30 января для всех знаков Зодиака

У Козерогов и Водолеев – большая удача: что написано в астрологическом прогнозе на воскресенье

День сегодня ровный, позитивный – последний такой день перед новолунием (оно произойдет 1 февраля). Постарайтесь не тратить времени понапрасну, действуйте смелее, у вас все получится. Сегодня хорошо обдумать завтрашние планы. Если у вас остались какие-то долги по работе – незаконченное дело, то надо постараться его завершить. Начинать следующую неделю нужно основательно подготовленным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 января для Овнов: вам может казаться, что вы стараетесь, трудитесь, работаете на выходных – а никому и дела нет. Это не так. Ваши усилия будут замечены. Вас ждет благоприятный день, пусть даже он потребует заметного напряжения сил.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 30 января для Тельцов: перед вами открывается отличная возможность что-то изменить в лучшую сторону. Важно не проглядеть ее. Спросите совета у родителей, начальника или друга, который старше вас по возрасту. Возможны поездки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 января для Близнецов: у вас все в порядке, дела идут как надо (даже если вам так не кажется). Не завидуйте другим и не поддавайтесь ревности. День может быть связан с денежными поступлениями и подарками.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 января для Раков: вам требуется собранность и внимание. Сегодня можете правильно все обдсумать и добиться того, чего давно хотели. Вам поможет благоприятное стечение обстоятельств. Важно действовать. Настроение будет хорошим.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 30 января для Львов: вас ждет удача во всем, что касается домашних и хозяйственных дел, общения с государственными органами, аренды или покупки недвижимости. Но не планируйте на сегодня слишком многого – иначе вам покажется, что ваши результаты слишком скромны.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 января для Дев: своим поведением можете вызвать зависть друзей. Кажется, что вы легкомысленны, относитесь к серьезным вещам слишком просто. Но при этом вам везет, и вас все хвалят. Как тут ни позавидоваться! Так что ведите себя скромно. Звезды также сулят удачу в любви – и успехом у противоположного пола тоже лучше не хвастаться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 января для Весов: время – деньги. Сегодня это ваша пословица на 100%. Хоть и выходной, старайтесь подготовиться к рабочей неделе. Так вы сэкономите время и предотвратите такие опасности, как штраф или другое неприятное наказание. А еще постарайтесь разобраться со своими домашними проблемами, чтобы потом, в будни, они вас не доставали. Тогда сегодняшний день пройдет не напрасно.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 30 января для Скорпионов: ваш день будет удачным. Вас ждут встречи, полезные знакомства и общение. Одна беда: есть риск напрасных расходов. Старайтесь много сегодня не тратить.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 30 января для Стрельцов: вас ждет позитивный, насыщенный день. Сейчас у вас много энергии, поэтому любые дела и проблемы будут решаться легко. Ваши желания должны исполниться, особенно если они связаны с деньгами. Вероятны покупки.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 30 января для Козерогов: ура! Сегодня, без преувличения, лучший день с Нового года. Даже те дела, в реальности осуществления которых вы уверенности не чувствуете, должны получиться. Настроение тоже должно быть отличным. Главное, не потратить сегодняшний день на ерунду. Ставьте перед собой высокие цели.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 30 января для Водолеев: будете сегодня колебаться, и потому рискуете упустить благоприятную возможность. Это притом, что обстоятельства вроде бы вполне ясные, и вам даже думать не нужно, важно только быстро действовать. Вам сейчас не нужны советы, только внутренняя решимость. Все будет хорошо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 января для Рыб: у вас хороший момент. Вы будете находиться в центре внимания, с вами все будут стремиться познакомиться и предлагать помощь. Поэтому день окажется весьма плодотворным. Хотя не все получится так, как вам хотелось бы.

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