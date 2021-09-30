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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 30 сентября для всех знаков зодиака: Тельцы, риск будет оправдан

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 сентября, 06:50
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Астрологический прогноз на 30 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на сегодня, 30 сентября 2021 года. Несмотря на то, что это день разума и силы, многим людям потребуется поддержка извне.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Овна

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Сегодня у вас есть два кардинально разных варианта: либо распахнуть свои чувства, либо тихонько сидеть и помалкивать. Подумайте, чего вам больше хочется. Период долгого затишья желательно использовать себе во благо.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Тельца

Эмоции – ваш главный враг. Не позволяйте негативным чувствам завладеть собой, контролируйте их, иначе вам несдобровать. Зато этот день благоприятен для риска и афер. Только не увлекайтесь, чтобы не прогореть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Близнецов

Ваш привычный ритм жизни сегодня кто-то решит потревожить. На первый взгляд, ничего существенного, но настроение будет испорчено. Лучше займитесь составлением планов и поиском решений рабочих вопросов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Рака

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Поменьше доверяйте окружающим сегодня, особенно малознакомым. А всю полученную информацию тщательно проверяйте. Кому-то из близких друзей понадобится ваша помощь – не отказывайте, это в ваших силах.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Льва

Если оппоненты не разделяют вашу точку зрения, это не повод расстраиваться или впадать в панику. Объясните спокойно или промолчите. А лучше заручитесь поддержкой единомышленников. Но только держите себя в руках.

Дева (22 августа – 30 сентября)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Девы

Последствия сегодняшних спонтанных действий могут не лучшим образом отразиться на вашей репутации. Если вам потребуется поддержка и понимание, обратитесь за помощью к друзьям. Но следите за своими словами.

Весы (30 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Весов

Вас ожидают перемены к лучшему, даже если сразу вы этого и не заметите. Доверьтесь своей интуиции – она убережет от каких-то мелких неприятностей и крупных глупостей, которые вы по незнанию готовы совершить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Скорпиона

Сегодня велика вероятность встретить в неожиданном месте не слишком приятных знакомых. Но у вас не получится проигнорировать эту ситуацию. Не стоит слишком серьезно относиться ко всему, что с вами происходит.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Стрельца

Не показывайте истинные причины ваших сегодняшних действий. Они могут не понравиться вашему окружению, так что лучше не усугублять ситуацию. Но зато ваше хорошее настроение никому не удастся испортить.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Козерога

Лучше заранее составьте график важных дел и четко ему следуйте, потому что рискуете ничего не успеть. Часть времени может уйти на незапланированные вопросы и проблемы окружающих. Придется помочь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Водолея

С утра может показаться, что вы вступили в полосу неудач. Но если приложить усилия, то уже к вечеру вы все исправите. Вы останетесь довольны собой, но отдых вам явно не помешает. Постарайтесь найти пару часов для релакса.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2021 года, для Рыб

Звезды сегодня на вашей стороне. Так что подумайте, как оптимально использовать этот день. Заодно решите, каким образом стоит презентовать свои самые лучшие качества. Вас обязательно заметят и оценят по достоинству.

Ранее мы рассказывали, что подарить женщине по ее знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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