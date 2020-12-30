Гороскоп на сегодня 30 декабря: Львы будут хвататься за новые знания, а Девы – осуществят мечту

Астрологический прогноз на 30 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 30 декабря 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Не пытайтесь все переделать и не взваливайте на свои плечи все дела, вы ведь не Атлант. Просто будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Овна

Не стоит планировать на сегодня что-то грандиозное и очень серьезное – можете получить не тот результат, на который рассчитываете. Старайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не получить оплеуху от своих родственников. Если не можете расслабиться – займитесь хобби!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Тельца

Сегодня вы будете в ударе, ведь все, что вы себе запланировали, получиться реализовать быстро и успешно! Идеальное время для подведения итогов года и планов на будущее. А вот с семьей будьте терпимее, ведь с ними вы, как и Овен, будете очень резки. Уймите в себе критика и расслабьтесь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Близнецов

Хороший экватор недели у вас намечается! Вы легко сможете решить любой вопрос на работе и достичь даже самых нереальных на первый взгляд вершин. Наслаждайтесь успехом, собой и возможностями, которые появляются. Вы достойны того, чтобы получить от жизни больше!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Рака

Вы будете сегодня таким живчиком и зажигалкой, что будете просто притягивать к себе людей. Вам это, конечно, не очень то и нужно, ведь все необходимое у вас уже есть, а энергетических вампиров гоните прочь. Вечер обязательно будет теплым и душевным, как пирожки у бабушки в детстве. Наслаждайтесь!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Льва

Вы захотите сегодня пойти учиться, записаться на курсы, перечитать всевозможные книги, лишь бы стать умнее, мудрее и успешнее. И все у вас получиться, главное – не хватайтесь за все сразу, ведь важно качество, а не количество. Можете рассчитывать на поддержку родных и близких.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Девы

Легко и просто сможете получить то, о чем так давно мечтали. Старайтесь больше говорить о хорошем и планы ставить реальные – они непременно сбудутся и уже очень скоро. Вечером позвольте себе расслабиться и получить удовольствие от жизни!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Весов

На работе у вас будет все стабильно хорошо, поэтому постарайтесь наладить свои отношения с окружающими. Комплимент, маленький сюрприз или подарок станут большим шагом на пути к установлению хороших отношений. Контролируйте деньги и не спускайте на ветер большие суммы – вас впереди ждет грандиозная покупка!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Скорпиона

Ну вы и упрямый осел сегодня, Скорпион! Постарайтесь снизить градус своего возмущения и все же посмотреть трезво на то, что происходит в вашей жизни. Не гните свою линию, если в чем-то не уверенны, иначе неприятной ситуации вам не избежать. Лучше сходите на полдня в спортзал – и телу хорошо будет, и мозги станут на место, и агрессия с вас выйдет вместе с потом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Стрельца

Сегодня вам под силу решить любой вопрос – можете принимать решения по работе, в личных делах, записаться на курсы, про которые давно мечтали или купить наконец-то карту в спортклуб. Старайтесь больше внимания уделить своим потребностям, тогда и чувствовать себя будете лучше!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Козерога

Сегодня вам нужно быть очень внимательными к тому, что происходит вокруг вас и кто вас окружает. Нельзя слепо доверять тем, кто доставляет вам хлопоты. Лучше вообще побыть сегодня одному и проанализировать все спокойно. Не нужно впутываться в дела, где вы можете получить травму – берегите силы!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Водолея

Старайтесь сегодня завершить все начатые проекты, чтобы войти в Новый год без долгов. Не стоит принимать решений, которые противоречат вашему внутреннему состоянию – лучше настройтесь на продуктивную работу и не отвлекайтесь на мелочи. Вечер обязательно проведите с семьей – это поможет вам здорово расслабиться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года, для Рыбы

Сегодня все дела, за которые вы беретесь, необходимо выполнять легко и без зазрения совести – вы все делаете правильно. Идеальный день для восстановления давних связей и общения. Лучше обсудите с друзьями все вопросы, которые так давно не дают вам спокойно жить.

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Видео: Сегодня

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