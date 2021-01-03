Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

Астрологический прогноз на 3 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 3 января 2021 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Овна

Насыщенный день ждет Овнов, которые все свое время посвящают работе. Деловые сделки и знакомства с новыми партнерами сегодня будут очень успешными. А тем Овнам, которые не любят напрягаться, придется все же встать с дивана и заняться домашними делами, иначе там начнет царить хаос. А вы ведь это так не любите!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Тельца

Ваше желание докопаться до истины любой ценой может сыграть с вами злую шутку. Можете не успеть сделать то, что планировали изначально, да еще и разругаетесь с родственниками. Перспективы, конечно, не радужные – лучше займитесь работой и пристройте свой ум для благого дела.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Близнецов

Такой себе день намечается, когда и поработать нормально не получиться, и с семьей время не проведешь из-за вашей вспыльчивости. Лучшим вариантом станет спорт! А что, после одной дозы новогодних праздников и перед второй дозой рождественских, не лишним будет посетить спортзал. И тело вам спасибо скажет, и мозг здорово проветрите!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Рака

Сегодня вам захочется побыть одному! Вот прям совсем одному, чтобы никто вам не мешал, ничего не рассказывал, не отвлекал и не надоедал. Не насилуйте себя общением – уединитесь и займитесь тем, что вам нравится. Весь день читайте, рисуйте, смотрите фильмы, пойдите на массаж или на прогулку в парк. Одиночество вам сейчас необходимо!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Льва

Если хотите достичь успеха в делах рабочих, научитесь делегировать обязанности и доверять людям. Иначе вы очень быстро устанете, будете на всех бурчать и обижаться, а работа при этом страдать будет больше всех. Поэтому делитесь обязанностями и находите время на отдых – иначе просто никак!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Девы

Будьте сегодня предельно внимательными и осторожными с новыми знакомствами. Вам сложно будет понять, чем вы так привлекаете непорядочных людей в свою жизнь, но единственно правильное решения сейчас – просто избегать их. Лучше общайтесь с проверенными людьми, которые вас знают, любят и доверяют!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Весов

Переругаться со всеми родственниками сегодня? Легко! Вы будете мастером колких выражений, за что можете попасть "в бан" своих близких. Поэтому лучшее, что можно сегодня сделать – меньше говорить и занять себя работой, спортом или прогулкой возле водоема. Уткам ваши колкие выражения неинтересны!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Скорпиона

Хоть вы и Скорпион, но сегодня нужно побыть змеей. Очень плавно подходить к решению любого вопроса, будь то работа, личные вопросы или семейные дела. Спешить, рубить с плеча и торопиться вам сегодня запрещено!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Стрельца

Вам сегодня будет немного грустно и одиноко, поэтому не стоит сидеть в четырех стенах – наряжайтесь и идите в люди. Встретьтесь с друзьями, съездите в гости к родственникам или просто сами прогуляйтесь по центральным улицам города. Вам нужно развеяться и отдохнуть – прошлый год оказался еще тем испытанием! Но все непременно наладиться – главное, не падать духом!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Козерога

Сегодня вы будете бороться за свои идеалы и отстаивать свои позиции. Старайтесь проще смотреть на мир и не тянуть на себя одеяло, а еще не брать повышенных обязательств. Для этого важно просто остановиться и проанализировать, что идет не так. Далее найти решение и реализовать все.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Водолея

Не торопите события и никого никуда не торопите, если хотите сделать все качественно и без ляпов. А еще – направьте лучше всю энергию на себя, а не на выяснения отношений. Когда вы в последний раз брали книгу в руки? Вот возьмите почитайте что-то легкое и расслабьтесь наконец!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 января 2021 года, для Рыб

Сегодня в первой половине дня вам просто необходимо заняться своим здоровьем и уделить время близким людям. Смело идите на процедуры, которые помогут вам лучше себя чувствовать и выглядеть, а потом отправляйтесь на обед к родственникам. Вечер же полностью посвятите себе и своим желаниям. Карту желаний, к слову, уже составили?

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