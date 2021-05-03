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Гороскоп на сегодня 3 мая для всех знаков зодиака: Водолеи, будьте терпимее!

Сегодня, 07:40

Астрологический прогноз на 3 мая для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 3 мая 2021 года. Старайтесь больше времени уделить тому, что вам нравится, что вас вдохновляет и делает счастливее. А еще перестаньте много говорить и начните больше делать!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Овна

Никакие физические нагрузки вам сегодня не помогут прийти в себя, а даже наоборот – только вгонят в тоску. Остерегайтесь романтических приключений – могут быть нежелательные последствия.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Тельца

Идеальный день для отдыха в любом его проявлении. Не сидите в четырех стенах: идите гулять, встретьтесь с друзьями и просто наслаждайтесь жизнью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Близнецов

Смело беритесь за дела, которые давно откладываете на потом. Сегодня сможете сделать то, чего от себя даже не ожидали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Рака

Идеальное время для избавления от негатива и плохих привычек. Будьте терпимее ко всем членам семьи – грядут положительные изменения.

Лев (23 июля – 21 августа)

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Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Льва

Легко сможете воплотить в жизнь то, что давно хотели. Не торопите себя, но и не ленитесь. Просто выпишите все, что бы вам хотелось сделать, получить, купить, и начинайте маленькими шагами добиваться своих целей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Девы

Сегодняшний день посвятите созиданию и обдумыванию того, что происходит в вашей жизни. Возросшая чувствительность и интерес ко всему новому подтолкнут вас к риску – будьте бдительны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Весов

Ваши силы на исходе – вам нужен отдых. Старайтесь заниматься сегодня только теми делами, которые принесут в жизнь положительные изменения. Не отказывайтесь от помощи.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Скорпиона

Меньше спорьте и доказывайте кому-то что-то. Вы только энергии лишитесь и потратите свое время, а оно ведь драгоценное у вас! Остерегайтесь агрессивных людей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Стрельца

Сегодня звезды сулят вам непредвиденную прибыль, которая свалится в самый неожиданный момент. Но то ведь не убытки, поэтому принимайте с улыбкой и думайте, куда вложите свои денежки!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Козерога

Вас может сейчас сильно задеть что-то сказанное чужим человеком. Не берите в голову – двигайтесь в своем темпе и добивайтесь цели. Звезды рекомендуют быть внимательнее к своему здоровью.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Водолея

Вы будете сегодня бороться с несправедливостью, злостью и даже агрессией. Возможно, всплывут старые долги или обязательства. Можете столкнуться со сложностями в семейных отношениях – будьте терпимее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2021 года, для Рыб

Сегодня вам захочется свободы, радости и счастья, а потому вы будете делать все, чтобы это получить. Не сдерживайте себя и говорите всем о своих желаниях – вы достойны того, чтобы они осуществлялись!

Звездный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака – смотрите видео:

Видео: Сегодня

Тем временем мы выяснили, какие самые верные мужья по знаку зодиака.

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Источник: Сегодня
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